Đời thường khác xa trên phim của Thùy Anh

Hai năm sau biến cố, dừng hoạt động, Thùy Anh tái xuất màn ảnh nhỏ với hai dự án gồm Không giới hạn và Vì mẹ anh phán chia tay. Trong đó, ở series do Nguyễn Đức Hiếu cầm trịch, Thùy Anh đảm nhận vai Hà Lê, người yêu cũ của Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn). Ở những tập gần đây, Hà Lê chủ động tìm gặp lại Kiên sau nhiều năm sống ở nước ngoài. Cô vẫn yêu Minh Kiên và mong muốn nối lại tình cảm với người cũ. Sự xuất hiện bất ngờ của Hà Lê khiến chuyện tình cảm giữa Minh Kiên và Lam Anh (Minh Trang) có chút xáo trộn.
|
Trong khi đó, ở Vì mẹ anh phán chia tay, Thùy Anh vào vai Hoàn Mỹ, cô gái từng trải qua nhiều tổn thương trong cuộc sống, tình cảm. Hoàn Mỹ và Phan Minh (Trần Ngọc Vàng) là một cặp yêu nhau nhưng cả hai đều có điểm chung là đầy tham vọng, tính toán. Thùy Anh cho biết Hoàn Mỹ là vai diễn mà cô rất mong muốn được thử sức từ lâu. Trải qua những biến cố trong cuộc sống, Thùy Anh có sự đồng cảm nhất định với nhân vật. Nữ diễn viên nỗ lực để lột tả tâm lý, tính cách của Hoàn Mỹ, mang lại cảm xúc cho khán giả.
Hai hình tượng trên màn ảnh có nhiều khác biệt với phong cách ngoài đời của Thùy Anh. Đời thường, cô chọn style cá tính, gợi cảm hơn. Trước khi trở lại với màn ảnh, Thùy Anh trải qua gần hai năm hạn chế hoạt động. Vào 2024, cô gặp tai nạn trên phim trường, bị chấn thương vùng trán. Tiếp đó, diễn viên bị Công ty cổ phần truyền thông Hỏa Thổ, nhà sản xuất phim Bước ngoặt, hủy hợp đồng, yêu cầu đòi bồi thường 20 tỷ đồng. Sự việc gây lùm xùm trong nhiều ngày, ảnh hưởng đến công việc và tinh thần của Thùy Anh.
|
Thời điểm đó, nữ diễn viên dừng lại các hoạt động nghệ thuật, để tập trung thời gian "chữa lành" bản thân. Cô chơi thể thao, đi du lịch và gặp gỡ bạn bè. Thùy Anh tiết lộ trải qua những biến cố, cô nhận thêm nhiều bài học và khả năng tự vượt qua mọi khó khăn.
|
Ở tuổi 31, Thùy Anh được khen ngày càng gợi cảm. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh cá nhân và công việc. Đời thường, cô chuộng diện thiết kế ôm sát hoặc cúp ngực để khoe triệt để lợi thế ngoại hình.
Nữ diễn viên theo đuổi phong cách thời trang nữ tính, sexy. Về chuyện tình cảm, Thùy Anh cho biết cô hiện vẫn độc thân. Dù vậy, gia đình không thúc ép chuyện cô phải kết hôn. Trong tương lai, Thùy Anh mong tìm được nửa kia đủ chân thành, tình cảm và trân trọng cô.
