Đối thủ của Trang Pháp gây sốt ở tuổi 50

Lý Tiểu Nhiễm gây sốt nhờ ngoại hình trẻ trung ở tuổi 50. Diễn viên đang tham gia chương trình Đạp gió, trực tiếp cạnh tranh với Trang Pháp.

Sina đưa tin tiết mục của Lý Tiểu Nhiễm trong chương trình Đạp gió đang gây sốt. Nữ diễn viên gây bất ngờ khi hóa thân thành “thiên nga đen” lạnh lùng và quyến rũ ngay trong sân khấu mở màn. Đặc biệt, ở tuổi 50, Lý Tiểu Nhiễm trở thành chủ đề bàn tán nhờ gương mặt trẻ trung, làn da trắng sáng, thần thái tự tin.

Tiết mục này giúp Lý Tiểu Nhiễm giành 507 điểm, đứng thứ 2 trong tổng số 33 nghệ sĩ ở vòng solo đầu tiên của Đạp gió.

Theo Sina, sau khi lên sóng, tiết mục của Lý Tiểu Nhiễm gây sốt. Vẻ ngoài của nữ diễn viên cũng trở thành đề tài thu hút hàng chục triệu lượt đọc trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Khán giả khen ngợi ở tuổi 50, Lý Tiểu Nhiễm vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ.

Lý Tiểu Nhiễm trong vòng đầu tiên của Đạp gió. Ảnh: 360 Yule.

Lý Tiểu Nhiễm từng tâm sự cô không có thói quen chăm sóc da đặc biệt nào. Thậm chí, nữ diễn viên có nhiều thói quen xấu như thức khuya chơi game.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Khi quay phim gần đây, tôi đã thử dùng mặt nạ như những người khác. Tôi đắp liên tục trong 4 ngày. Đến ngày thứ 5, da tôi nổi lên một lớp mụn nhỏ li ti. Tôi nghĩ mình là kiểu người không biết chăm sóc da nhiều. Tôi thường chỉ dùng xà phòng keo ong 26 NDT để rửa mặt".

Thay vào đó, Lý Tiểu Nhiễm chọn thả lỏng tinh thần, hạn chế áp lực. Quan điểm sống của Lý Tiểu Nhiễm là không chạy theo áp lực hoàn hảo. Cô buông bỏ việc kỳ vọng quá mức vào bản thân để giữ tinh thần nhẹ nhàng, từ đó duy trì vẻ ngoài và năng lượng tích cực.

Cô từng chia sẻ bí quyết chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp trên một chương trình truyền hình: "Mọi người cần buông bỏ sự ám ảnh. Ví dụ, nếu bạn không đạt đến đỉnh cao sự nghiệp như những diễn viên khác và bạn cứ nghĩ về việc đạt đến đỉnh cao mỗi ngày, bạn sẽ tạo ra rất nhiều áp lực. Cuộc sống không phải lúc nào cũng tươi đẹp, nhưng chúng ta nên tìm kiếm vẻ đẹp từ những điều nhỏ bé, đơn giản".

Cô nói thêm: "Quy trình chăm sóc da của tôi là thư giãn chứ không căng thẳng, có lịch ngủ linh hoạt, thích thức khuya nhưng cũng thích ngủ bù. Tôi có thể ngủ thiếp đi ngay khi lên xe".