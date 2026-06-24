Đời thật của 'Dương Quá - Tiểu Long Nữ đẹp đôi nhất màn ảnh'

Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương là cặp đôi đẹp nhất màn ảnh, nên duyên sau khi hợp tác trong “Thần điêu đại hiệp” năm 1998.

Lý Minh Thuận - Phạm Văn Phương được ví là cặp đôi kim đồng ngọc nữ đẹp nhất làng giải trí châu Á. Hai người từng hợp tác với nhau trong một vài bộ phim nhưng phải đến năm 1998, khi vào vai Dương Quá - Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp do Singapore sản xuất thì mối lương duyên đẹp mới bắt đầu.

Tình yêu đẹp từ trong phim ra đời thật

Năm 1996, Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương gặp nhau lần đầu trên phim trường Tân ái lang. Thời điểm này, cả hai còn rất trẻ và chưa tạo nên sức hút lớn trong làng giải trí. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Lý Minh Thuận cảm mến Phạm Văn Phương. Tuy nhiên, lúc đó người đẹp đã có bạn trai nên anh chỉ âm thầm quan sát, không dám tiến xa hơn.

Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương trong phim "Thần điêu đại hiệp" (1998).

2 năm sau, cả hai gặp lại nhau trong dự án Thần điêu đại hiệp bản Singapore (1998). Khi ấy, Minh Thuận thủ vai Dương Quá, còn Phạm Văn Phương là Tiểu Long Nữ. Sự kết hợp ăn ý trên màn ảnh của cặp đôi khiến người hâm mộ thích thú.

Nhờ đó, mối quan hệ ngoài đời thực của họ dần dần nảy mầm. Khi Phạm Văn Phương chia tay bạn trai 10 năm, Lý Minh Thuận ở bên để chăm sóc và động viên cô mỗi ngày. Dù rất yêu Phạm Văn Phương nhưng anh quyết định không thổ lộ tình cảm.

Theo truyền thông, hành trình theo đuổi Phạm Văn Phương của Lý Minh Thuận kéo dài tới 5-6 năm. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Phạm Văn Phương tiết lộ ban đầu cô thậm chí không ấn tượng với Minh Thuận. Rồi theo thời gian, sự chân thành của anh đã chinh phục trái tim cô.

Năm 2009, cả hai quyết định kết hôn. Đám cưới của họ từng được truyền thông Singapore và nhiều nước châu Á quan tâm bởi đây là cặp sao nổi tiếng hàng đầu thời điểm đó.

Cả hai tổ chức đám cưới sau gần 10 năm yêu nhau.

Sau khi kết hôn, Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận giữ được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Cặp đôi có chung quan điểm đặt gia đình lên hàng đầu và luôn cố gắng vun vén cho tổ ấm.

Năm 2014, cặp diễn viên đón con trai đầu lòng. Từ đó, Phạm Văn Phương hạn chế hoạt động nghệ thuật để dành thời gian chăm sóc gia đình. Trong nhiều chia sẻ, nữ diễn viên cho biết cô cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và thích những khoảnh khắc giản dị bên chồng con hơn ánh đèn sân khấu.

Hôn nhân viên mãn suốt 2 thập kỷ

Gần 2 thập kỷ bên nhau, Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương rất hạnh phúc. Phạm Văn Phương từng kể, dù yêu nhau hơn 10 năm rồi chung sống gần 2 thập kỷ năm nhưng Lý Minh Thuận luôn dành cho vợ những cử chỉ lãng mạn, ngọt ngào như mới yêu.

Trên mạng xã hội, cả hai thường chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc gia đình, từ sinh nhật con trai đến những ngày lễ kỷ niệm.

Tổ ấm hạnh phúc của Phạm Văn Phương - Lý Minh Thuận.

Trong dịp kỷ niệm 17 năm ngày cưới, Lý Minh Thuận đăng tải loạt ảnh hạnh phúc bên bà xã Phạm Văn Phương. Trong ảnh, cặp đôi diện trang phục đơn giản, ôm nhau tình tứ bên hồ bơi với những cử chỉ đầy yêu thương.

Nam tài tử còn nhắn nhủ đầy ngọt ngào: "Mỗi năm trôi qua, anh luôn chỉ muốn nắm chặt tay em. Chúc mừng lễ kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Anh yêu em!". Dòng chia sẻ nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt yêu thích từ người hâm mộ châu Á bởi sự chân thành, ấm áp sau nhiều năm chung sống.

Hôn nhân của cặp đôi khiến khán giả ngưỡng mộ.

Ở tuổi ngoài 50, nữ diễn viên Singapore vẫn duy trì được vẻ ngoài xuân sắc trong khi chồng cô, Lý Minh Thuận, lộ diện với mái đầu bạc và gương mặt nhiều nếp nhăn. Bằng tuổi người bạn đời nhưng Lý Minh Thuận có phần "lão hóa" nhanh hơn vợ.

Nhiều khán giả cho rằng điều làm nên sức hút của cặp đôi chính là sự bình yên và chân thành. Chuyện tình của Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận giống như câu chuyện cổ tích đời thực.