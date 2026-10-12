Đối tác sản xuất MacBook, iPad cho Apple ở Việt Nam tăng vốn gấp đôi

Fukang Technology, doanh nghiệp thuộc Foxconn tham gia sản xuất MacBook và iPad cho Apple tại Việt Nam, vừa tăng vốn điều lệ lên gần 17.500 tỷ đồng, tương đương hơn 710 triệu USD.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Fukang Technology vừa hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ gấp đôi từ 8.346 tỷ đồng lên gần 17.465 tỷ đồng .

Foxconn rót thêm hàng trăm triệu USD vào Việt Nam

Fukang Technology là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Foxconn tại Việt Nam. Công ty được thành lập ngày 20/1/2021, đặt trụ sở tại Khu công nghiệp Quang Châu, phường Nếnh, TP Bắc Ninh (trước đây thuộc tỉnh Bắc Giang).

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp thiết bị điện tử, trong đó có các sản phẩm thuộc chuỗi cung ứng của Apple như máy tính bảng iPad và máy tính xách tay MacBook.

Fukang là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, thuộc sở hữu của Foxconn Singapore Pte. Ltd., một thành viên trong hệ thống của Tập đoàn Hon Hai Precision Industry (Foxconn) có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc).

Trước khi Fukang hoàn tất thủ tục điều chỉnh vốn tại Việt Nam, ngày 18/8, Foxconn đã công bố giao dịch tăng vốn tại doanh nghiệp này thông qua công ty con Foxconn Singapore.

Theo công bố, Foxconn Singapore thực hiện khoản đầu tư bổ sung trị giá 358,4 triệu USD trong giai đoạn từ ngày 14/10/2025 đến ngày 18/8/2026. Sau giao dịch, tổng giá trị đầu tư lũy kế của Foxconn Singapore tại Fukang đạt 710,4 triệu USD , trong khi tỷ lệ sở hữu tiếp tục được duy trì ở mức 100%.

Foxconn cho biết mục đích của giao dịch là đầu tư dài hạn thông qua việc tăng vốn tại công ty con. Nguồn vốn thực hiện được xác định là vốn tư nhân.

Tổng giá trị đầu tư lũy kế 710,4 triệu USD được Foxconn công bố cũng tương ứng với quy mô vốn điều lệ mới của Fukang trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam.

Về cơ cấu đại diện vốn, ông Yao, Chang-Hao hiện là người đại diện theo pháp luật, đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Fukang.

Ông Yao được ủy quyền đại diện phần vốn gần 13.972 tỷ đồng , tương ứng 80% vốn điều lệ. Hai cá nhân khác là Huang Yu-Ching và Huang Shih-I mỗi người được ủy quyền đại diện khoảng 1.746 tỷ đồng , tương ứng 10% vốn điều lệ.

Các cá nhân này đại diện phần vốn theo ủy quyền của chủ sở hữu, không đồng nghĩa trực tiếp nắm giữ cổ phần tại Fukang.

Việc tăng vốn tại Fukang diễn ra trong bối cảnh Foxconn tiếp tục mở rộng hiện diện tại Việt Nam thông qua các dự án sản xuất điện tử quy mô lớn.

Foxconn hiện là một trong những đối tác gia công, lắp ráp thiết bị điện tử lớn nhất của Apple trên toàn cầu. Tại Việt Nam, tập đoàn đã xây dựng mạng lưới sản xuất tại nhiều địa phương phía Bắc, đặc biệt là TP Bắc Ninh và TP Quảng Ninh.

Bên cạnh Fukang, Foxconn còn đầu tư thông qua nhiều pháp nhân khác, tham gia sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử và các sản phẩm công nghệ phục vụ chuỗi cung ứng quốc tế.

Theo các thông tin đầu tư được công bố trong năm 2026, Foxconn tiếp tục bổ sung hàng trăm triệu USD vào các công ty con tại Việt Nam. Các khoản đầu tư này chủ yếu được thực hiện dưới hình thức tăng vốn, phục vụ hoạt động sản xuất và kế hoạch đầu tư dài hạn của tập đoàn.

Cần tuyển 60.000 lao động

Song song với hoạt động tăng vốn, Fukang Technology cũng ghi nhận nhu cầu tuyển dụng nhân sự lớn trong năm 2026.

Theo thông tin từ Liên đoàn Lao động TP Bắc Ninh, doanh nghiệp có 22.590 cán bộ, công nhân viên trong năm nay.

Trong khi đó, bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng năm 2026 do TP Bắc Ninh công bố cho thấy Fukang đăng ký nhu cầu tuyển dụng lên tới 60.000 lao động trong cả năm.

Fukang muốn tuyển 60.000 lao động trong năm nay. Ảnh: Fukang.

Riêng quý II, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển 23.550 người. Con số này trong quý III là 16.890 người và quý IV là 13.110 người.

Các vị trí tuyển dụng chủ yếu tập trung ở khâu sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử. Đối với nhóm công nhân sản xuất, doanh nghiệp yêu cầu ứng viên từ 18 tuổi trở lên, không bắt buộc có trình độ chuyên môn hay bằng cấp nghề. Mức lương khởi điểm được đăng ký đối với nhóm lao động này là 5,5 triệu đồng/tháng.

Ngoài lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất, Fukang còn tuyển dụng các vị trí kiểm soát chất lượng (QC), với mức lương được giới thiệu khoảng 16-18 triệu đồng/tháng. Một số vị trí không yêu cầu kinh nghiệm làm việc nhưng đòi hỏi ứng viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung.