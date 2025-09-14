Đối tác hoàn hảo của Mbappe tại Real Madrid

Sự ăn ý giữa Kylian Mbappe và Arda Guler giúp Real Madrid duy trì mạch toàn thắng tại La Liga mùa này.

Mbappe ngày càng chơi ăn ý với Guler. Ảnh: Reuters.

Real Madrid tiếp tục khẳng định sức mạnh tại vòng 4 La Liga hôm 13/9 khi giành chiến thắng 2-1 trước Real Sociedad, bất chấp việc trung vệ Dean Huijsen bị truất quyền thi đấu ngay trong hiệp một.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu là pha phối hợp ăn ý giữa Mbappe và Arda Guler trong bàn thắng thứ hai. Guler thực hiện pha chọc khe thuận lợi, tạo điều kiện để Mbappe thoát xuống trước khi trả bóng ngược lại cho tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ dứt điểm tung lưới đối thủ.

Theo Opta, cả Mbappe và Guler đều đang dẫn đầu danh sách “tạo cơ hội nhiều nhất” tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này, cùng với 14 lần mỗi người. Mbappe đã ghi 4 bàn và có 1 kiến tạo tại La Liga, trong khi Guler sở hữu 2 pha lập công và 1 đường chuyền dọn cỗ.

Tribuna bình luận rằng pha bóng này gợi lại ký ức về bộ đôi huyền thoại Cristiano Ronaldo và Mesut Ozil tại sân Bernabeu.

Giới chuyên môn nhận định Mbappe và Guler là sự bổ sung hoàn hảo cho nhau. Khi Guler có bóng, anh thường xử lý đơn giản, không giữ quá lâu và luôn tìm thấy khoảng trống để tung ra đường chuyền quyết định. Ngược lại, Mbappe hiểu rõ nhịp độ và di chuyển đúng thời điểm để khai thác tối đa sự sáng tạo của đồng đội trẻ.

Trong bối cảnh Jude Bellingham chấn thương, còn Vinicius Junior sa sút, cặp Mbappe – Guler hứa hẹn sẽ trở thành mũi tấn công lợi hại của Real mùa này.

