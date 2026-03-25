Đời sống 18 nhà văn nữ đạt Nobel

Ngày 25/3, tại Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng diễn ra chương trình giới thiệu sách “Các nhà văn nữ đoạt giải Nobel - Sống và viết” và giao lưu với nhà thơ-dịch giả Bùi Xuân, thu hút đông đảo giảng viên, sinh viên và người yêu văn học tham dự.

Nhà thơ-Dịch giả Bùi Xuân tại buổi giao lưu.

Chương trình được tổ chức nhằm tạo không gian gặp gỡ, đối thoại giữa tác giả và bạn đọc, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn, học thuật từ tác phẩm đến cộng đồng.

Các nhà văn nữ đoạt Giải Nobel - Sống và viết là một công trình khảo cứu sâu sắc và giàu cảm hứng, khắc họa chân dung 18 nữ tác giả đã được vinh danh bởi Giải Nobel Văn học. Không chỉ tôn vinh tài năng, cuốn sách còn mở ra hành trình khám phá đời sống tinh thần, tư duy sáng tạo và những đóng góp bền bỉ của họ đối với văn học nhân loại.

Ngoài giá trị văn chương, tri thức và triết học, đây còn là công trình giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu sâu về các nhà văn, trong đó mỗi tác giả đều có bức chân dung toàn cảnh về tác phẩm của mình cũng như quá trình đạt Giải Nobel của họ.

Toàn cảnh buổi ra mắt sách.

Cuốn sách với 600 trang, cấu trúc thành ba phần nội dung rõ ràng. Phần đầu khái quát về Alfred Nobel, Giải thưởng Nobel và hành trình các nhà văn nữ chinh phục giải thưởng; phần hai giới thiệu 9 nhà văn nữ tiêu biểu thế kỷ XX; và phần ba tiếp tục khắc họa 9 gương mặt nổi bật của thế kỷ XXI, đại diện cho những xu hướng sáng tạo và vấn đề đương đại trong văn học.

Tại buổi giao lưu, tác giả Bùi Xuân đã chia sẻ về quá trình nghiên cứu, biên soạn cũng như cảm hứng thực hiện cuốn sách.

Theo ông, việc tiếp cận và giới thiệu các giá trị văn học thế giới đến bạn đọc Việt Nam không chỉ là hoạt động học thuật mà còn là cầu nối văn hóa, góp phần nuôi dưỡng tư duy và cảm xúc cho thế hệ trẻ.

Bìa cuốn sách

Nhận định về giá trị của cuốn sách, ông Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, cho biết: Tác phẩm “Các nhà văn nữ đoạt giải Nobel - Sống và viết” như một cuốn từ điển chuyên đề riêng về các nhà văn nữ tiêu biểu trên thế giới đã đạt giải Nobel.

Chúng ta cần có tầm nhìn bao quát hơn trước, để nhìn rộng ra toàn cầu nhằm tiếp nhận được các tinh hoa của thế giới và làm giàu hơn cho đời sống văn học của Việt Nam.

Nhà thơ-dịch giả Bùi Xuân tặng sách sinh viên Đà Nẵng.

Chương trình mở ra không gian trao đổi chân tình, gợi mở, giúp đông đảo độc giả là sinh viên đang theo học ngành văn học, báo chí trực tiếp đặt câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ về việc đọc, viết trong bối cảnh hiện đại. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm yêu thích văn chương, thúc đẩy văn hóa đọc và khẳng định vai trò của sách như một không gian kết nối tri thức và tâm hồn.