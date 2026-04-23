Đội Premier League thứ 2 xuống hạng mùa này

Rạng sáng 23/4, thất bại 0-1 trước Man City khiến Burnley không còn hy vọng trụ lại Ngoại hạng Anh mùa tới.

Burnley xuống hạng sau chuỗi trận tệ hại.

Sau 34 trận đấu, CLB chủ sân Turf Moor chỉ có 20 điểm, kém vị trí an toàn của West Ham đến 13 điểm. Burnley trở thành đội tiếp theo, sau Wolves, xuống Championship chỉ sau một mùa thăng hạng.

Đây là lần xuống hạng thứ 2 trong 3 mùa gần nhất của Burnley. Trước đó, CLB này có 6 mùa giải liên tiếp tung hoành ở giải đấu cao nhất xứ sương mù, từ 2016 đến 2022.

Tổng cộng, Burnley có 5 lần xuống hạng, chỉ xếp sau kỷ lục buồn của Norwich City. Việc phải trở lại Championship dường như là kết cục tất yếu cho đoàn quân của HLV Scott Parker khi họ trải qua mùa giải thảm họa, chỉ giành được duy nhất một chiến thắng trong 25 trận gần nhất. Thất bại cũng kéo dài chuỗi trận không thắng tại thánh địa Turf Moor lên con số 13.

Trong trận đấu quyết định, Erling Haaland chỉ mất 5 phút để dập tắt hy vọng của đội chủ nhà bằng bàn thắng mở tỷ số, đồng thời đưa Man City leo lên ngôi đầu bảng. Dù Burnley nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ để trì hoãn ngày chia tay, sự vô duyên của các chân sút trước khung thành Gianluigi Donnarumma khiến họ phải chấp nhận thực tại nghiệt ngã.

Suất xuống hạng cuối cùng đang gọi tên Tottenham, tạo nên một cái kết đầy kịch tính cho phần cuối mùa giải Premier League năm nay.

Trong số 3 đại diện hạng Nhất thăng hạng Ngoại hạng Anh mùa trước, chỉ có Leeds tạm an toàn. "The Whites" chạm mốc 40 điểm, cột mốc được coi là đủ để trụ hạng với hầu hết đội bóng.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD