Arsenal mất ngôi đầu vào tay Man City

Rạng sáng 23/4, Man City thắng Burnley 1-0 ở vòng 34 để chiếm ngôi đầu Premier League từ tay Arsenal.

Man City băng băng về đích.

Manchester City đòi lại ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League lần đầu tiên kể từ tháng 8/2025. Thầy trò Pep Guardiola có cùng 70 điểm, hiệu số 37 như Arsenal nhưng xếp trên nhờ hơn số bàn thắng ghi được (66 so với 63).

Trận đấu khởi đầu với sức ép nghẹt thở từ phía nhà đương kim vô địch. Ngay phút thứ 5, Jeremy Doku có đường kiến tạo tinh tế cho Erling Haaland thoát xuống. Trong thế đối mặt, chân sút người Na Uy không bỏ lỡ cơ hội với pha dứt điểm đẳng cấp hạ thủ thành thành Martin Dubravka, mở tỷ số cho Man City.

Sớm có bàn dẫn trước, đoàn quân của Pep Guardiola tiếp tục dồn ép nhằm cải thiện hiệu số bàn thắng bại, yếu tố vốn cực kỳ quan trọng trong cuộc đua song mã với Arsenal.

Tuy nhiên, đây là một ngày thi đấu xuất sắc của Dubravka khi anh liên tiếp từ chối các nỗ lực của Nico O'Reilly, Bernardo Silva và Rayan Cherki. Thậm chí, Man City đã có những giây phút giật mình khi Burnley vùng lên mạnh mẽ, nhưng sự thiếu chính xác của Zian Flemming và pha tắc bóng quyết liệt từ Abdukodir Khusanov giúp đội khách đứng vững.

Pep dường như không hài lòng khi Man City chỉ thắng tối thiểu.

Bước sang hiệp hai, HLV Pep Guardiola tỏ rõ vẻ không hài lòng sát đường biên khi các học trò thi đấu thiếu sức sống và bỏ lỡ nhiều cơ hội, tiêu biểu là cú sút trúng cột của Haaland. Dù không thể có thêm bàn thắng để tạo nên một tỷ số đậm đà, 3 điểm trọn vẹn là quá đủ để Man City chiếm lấy lợi thế trong tay trước những vòng đấu cuối.

Trái ngược với niềm vui của đội khách, Burnley khép lại một mùa giải thảm họa khi chỉ thắng 1 trong 25 trận gần nhất và chính thức xuống hạng.