Wolves trả giá đắt vì bán sạch trụ cột

Wolverhampton rớt hạng khỏi Premier League sau nhiều năm liên tục bán ngôi sao, chi tiêu thiếu hiệu quả và tự phá vỡ nền móng từng giúp họ vươn lên mạnh mẽ.

Bán Cunha (áo đỏ), Wolves suy yếu.

Wolverhampton Wanderers chính thức khép lại 8 mùa liên tiếp tại Premier League bằng tấm vé xuống hạng. Với nhiều người, đó là cú sốc. Nhưng nhìn kỹ hơn, đây là kết cục đã được báo trước từ lâu.

Wolves không rơi xuống Championship chỉ vì một mùa giải tệ hại. Họ xuống hạng vì nhiều năm tự làm yếu chính mình.

Trận hòa của West Ham United, đội bóng được dẫn dắt bởi cựu HLV Wolves là Nuno Espirito Santo, chỉ là dấu mốc cuối cùng xác nhận điều tất yếu. Có chút cay đắng khi người cũ trở thành nhân vật gián tiếp khép lại chương Premier League của đội chủ sân Molineux.

Từ hiện tượng khó chịu thành đội bóng rệu rã

Không quá lâu trước đây, Wolves từng là mô hình đáng ngưỡng mộ của bóng đá Anh.

Họ thăng hạng, chơi thứ bóng đá rõ bản sắc và nhanh chóng chen chân vào nhóm cạnh tranh cúp châu Âu. Mùa 2019/20, Wolves vào tứ kết UEFA Europa League và khiến nhiều ông lớn phải dè chừng.

Dưới thời Nuno, Wolves có cấu trúc rõ ràng. Họ phòng ngự kỷ luật, chuyển trạng thái sắc bén và sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng cao hơn tầm vóc CLB.

Nhưng sau giai đoạn đỉnh cao, thay vì tiếp tục nâng cấp, Wolves bắt đầu tháo dần bộ khung.

Pedro Neto cũng chia tay Wolves.

Danh sách rời Molineux kéo dài qua từng năm: Diogo Jota, Ruben Neves, Pedro Neto, Max Kilman, Morgan Gibbs-White, Raul Jimenez, Matheus Nunes, Joao Moutinho hay Rui Patricio lần lượt ra đi.

Nhiều CLB bán sao vẫn sống tốt. Wolves thì khác. Họ bán liên tục nhưng không thay thế tương xứng.

Chi hàng trăm triệu bảng nhưng không mua được tương lai

Sai lầm lớn nhất của Wolves không nằm ở việc bán người, mà ở cách dùng số tiền thu về.

Kể từ năm 2020, CLB đã chi gần 600 triệu bảng cho chuyển nhượng. Con số ấy đủ để xây lại đội hình nhiều lần. Nhưng thực tế, Wolves ngày càng yếu.

Nhiều bản hợp đồng không đáp ứng kỳ vọng. Có người đến rồi mất hút. Có người không phù hợp tốc độ Premier League. Có người được mua với giá cao nhưng không tạo ảnh hưởng xứng đáng.

Điều nguy hiểm nhất là đội hình mất cân bằng. Wolves có lúc thừa vị trí này nhưng thiếu trầm trọng vị trí khác. Họ thiếu trung vệ thủ lĩnh, thiếu tiền vệ điều phối và thiếu nguồn bàn thắng ổn định.

Mùa trước, Wolves còn sống nhờ bộ ba Matheus Cunha, Jorgen Strand Larsen và Rayan Ait-Nouri. Khi những nhân tố này lần lượt ra đi hoặc không còn được giữ lại đầy đủ, CLB mất luôn nguồn năng lượng quan trọng nhất.

Một đội bóng liên tục bán đi thứ tốt nhất của mình mà không tạo ra giá trị mới thì sớm muộn cũng phải trả giá.

Wolves từng khiến người ta tin họ có thể trở thành thế lực ổn định ở nửa trên bảng xếp hạng. Giờ họ trở thành bài học ngược lại: nếu liên tục tháo dỡ nền móng, một ngôi nhà đẹp đến đâu cũng sẽ sụp đổ.