Hwang Hee-chan lao đao sau cú rơi của Wolves

Wolverhampton xuống hạng khiến tương lai của Hwang Hee-chan trở nên bất định, trong khi Premier League có nguy cơ vắng bóng cầu thủ Hàn Quốc mùa tới.

Wolverhampton Wanderers chính thức rớt khỏi Premier League sau trận hòa 0-0 giữa Crystal Palace và West Ham United rạng sáng 21/4. Kết quả này khiến Wolves không còn cơ hội bắt kịp nhóm an toàn khi mùa giải vẫn còn 5 vòng.

Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 2017/18, đội bóng vùng Midlands phải trở lại Championship. Với Wolves, đó là thất bại lớn sau nhiều năm ổn định ở hạng đấu cao nhất nước Anh. Nhưng với Hwang Hee-chan, cú rơi này còn mở ra giai đoạn đầy bất ổn trong sự nghiệp.

Tiền đạo người Hàn Quốc là một trong những cái tên đáng chú ý nhất của Wolves trong vài mùa gần đây. Anh gia nhập CLB từ RB Leipzig theo dạng cho mượn mùa 2021/22, trước khi được mua đứt sau đó.

Hwang từng có mùa giải bùng nổ 2023/24 khi ghi 12 bàn tại Premier League, thành tích cao nhất của anh kể từ khi sang Anh. Tốc độ, khả năng di chuyển rộng và lối chơi giàu năng lượng giúp chân sút châu Á trở thành quân bài quan trọng của Wolves.

Tuy nhiên, mùa này là câu chuyện hoàn toàn khác. Chấn thương liên tiếp khiến Hwang mất nhịp thi đấu. Khi trở lại, anh cũng không tìm lại phong độ tốt nhất. Sau 21 lần ra sân ở Premier League, tiền đạo sinh năm 1996 mới ghi 2 bàn, bằng đúng thành tích mùa trước.

Sự sa sút của Hwang phản chiếu khó khăn chung của Wolves. Đội bóng thiếu ổn định trong lối chơi, hàng công kém sắc bén và không đủ sức bật để trụ lại Premier League.

Tháng 12/2023, Wolves từng gia hạn hợp đồng với Hwang đến tháng 6/2028. Đó là thời điểm CLB tin anh sẽ trở thành nhân tố quan trọng trong tương lai dài hạn. Nhưng sau khi xuống hạng, mọi tính toán có thể thay đổi.

Championship là giải đấu giàu thể lực, lịch thi đấu dày đặc và yêu cầu tài chính khác biệt so với Premier League. Wolves nhiều khả năng phải cắt giảm quỹ lương và bán bớt các cầu thủ hưởng đãi ngộ cao. Hwang nằm trong nhóm có thể được cân nhắc chuyển nhượng hè này.

Ở tuổi 30, tiền đạo Hàn Quốc cũng đứng trước ngã rẽ lớn. Anh có thể ở lại để giúp Wolves trở lại Premier League, hoặc tìm bến đỗ mới nhằm tiếp tục chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất.

Cú rơi của Wolves còn kéo theo một chi tiết đáng chú ý khác: Premier League mùa tới có nguy cơ không còn cầu thủ Hàn Quốc nào.

Yang Min-hyeok thuộc biên chế Tottenham Hotspur nhưng chưa tạo được chỗ đứng sau các hợp đồng cho mượn. Những cầu thủ Hàn Quốc khác như Kim Ji-soo hay Yoon Do-young cũng đang thi đấu bên ngoài Premier League.

Với Hwang, mùa hè này có thể quyết định chặng tiếp theo của sự nghiệp. Từ biểu tượng châu Á tại Wolves, anh giờ phải tìm lối thoát sau cú rơi đau đớn của đội bóng chủ quản.