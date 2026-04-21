Wolves lập kỷ lục kỳ lạ sau mùa giải thảm họa

Wolverhampton Wanderers có thể khép lại Premier League mùa này bằng thống kê chưa từng có: đứng cuối bảng từ vòng đầu đến vòng cuối.

Wolves đã rớt hạng Premier League.

Wolverhampton Wanderers vừa rớt hạng khỏi Premier League, nhưng đó chưa phải chi tiết kỳ lạ nhất trong mùa giải của họ.

Đội bóng vùng Midlands đang đứng trước khả năng tạo ra một thống kê chưa từng xuất hiện trong lịch sử bóng đá: giữ nguyên vị trí cuối bảng từ ngày khai màn đến khi mùa giải khép lại.

Premier League thường xếp thứ hạng các CLB trước vòng đầu tiên theo thứ tự bảng chữ cái. Vì vậy, Wolves khởi đầu mùa giải ở vị trí cuối cùng. Chữ “W” khiến họ xếp sau toàn bộ các đội còn lại.

Thông thường, trạng thái này chỉ tồn tại trong vài giờ trước khi bóng lăn. Nhưng với Wolves, nó kéo dài suốt cả mùa.

Sau trận mở màn thua Manchester City 0-4, Wolves vẫn đứng cuối bảng. Từ thời điểm đó đến hiện tại, họ chưa từng rời khỏi vị trí thứ 20.

Nói cách khác, Wolves bước vào mùa giải ở đáy bảng chỉ vì bảng chữ cái, và có thể kết thúc mùa giải ở đúng vị trí ấy vì phong độ yếu kém. Đây là chi tiết phản ánh đầy đủ mùa bóng thảm họa của CLB áo vàng đen.

Wolves sa sút từ đầu mùa với hàng thủ mong manh, hàng công thiếu sắc bén và chuỗi kết quả nghèo nàn. Khi các đối thủ xung quanh lần lượt bứt lên, đội bóng này tiếp tục mắc kẹt dưới đáy.

Việc xuống hạng đã được xác nhận sau khi West Ham United có thêm điểm số đủ để tạo khoảng cách an toàn. Wolves vì thế phải trở lại Championship lần đầu tiên kể từ mùa 2017/18.

Mùa giải tệ hại ấy còn kéo theo tương lai bất định của nhiều trụ cột, trong đó có Hwang Hee-chan. Tiền đạo người Hàn Quốc sa sút vì chấn thương và có thể rời CLB trong kỳ chuyển nhượng hè.

Dĩ nhiên, thống kê “đứng cuối từ đầu đến cuối” không phải kỷ lục mà bất kỳ đội bóng nào mong muốn sở hữu. Nó giống dấu ấn buồn hơn là niềm tự hào.

Tuy nhiên, trong một giải đấu khắc nghiệt như Premier League, việc một đội không đổi vị trí suốt mùa là điều cực hiếm. Thường những CLB yếu nhất vẫn có lúc thoát đáy bảng nhờ một chiến thắng hoặc chênh lệch hiệu số.

Wolves thì không.

Họ bắt đầu ở vị trí cuối cùng vì lý do ngẫu nhiên, rồi ở lại đó vì những vấn đề chuyên môn không thể giải quyết.

Đó là cách một mùa giải thất bại được kể lại bằng con số ngắn gọn nhất: từ đáy bảng đến… vẫn là đáy bảng.