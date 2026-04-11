Tottenham bị đẩy vào nhóm rớt hạng

Rạng sáng 11/4, chiến thắng 4-0 của West Ham trước Wolves đẩy Tottenham xuống vị trí thứ 18.

West Ham nắm lợi thế trong cuộc đua trụ hạng.

Chiến thắng ấn tượng của West Ham United trước Wolverhampton tạo ra bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến trụ hạng của “Búa tạ”. Trong bối cảnh chỉ kém nhóm an toàn một điểm trước giờ bóng lăn, thầy trò HLV Nuno Espírito Santo hiểu rằng ba điểm là nhiệm vụ bắt buộc và họ đã hoàn thành theo cách không thể thuyết phục hơn.

Kết quả này giúp CLB chủ sân Olympic vươn lên thứ 17 với 32 điểm, hơn Tottenham 2 điểm. Ở vòng này, "Gà trống" sẽ phải làm khách trước Sunderland, đội bóng thường xuyên chơi tốt trên sân nhà Ánh sáng.

Dù Wolves là đội nhập cuộc tốt hơn với một vài cơ hội đáng chú ý, West Ham dần lấy lại thế trận và tạo ra sức ép liên tục. Bước ngoặt đến ở phút 42 khi Konstantinos Mavropanos bật cao đánh đầu chính xác từ đường tạt bóng của Jarrod Bowen, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng này giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực và thi đấu tự tin hơn sau giờ nghỉ.

Hiệp hai chứng kiến thế trận cởi mở, nhưng West Ham mới là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Taty Castellanos tỏa sáng với cú đúp bàn thắng ở các phút 66 và 68, trong đó có một pha dứt điểm tinh tế sau tình huống phối hợp nhuần nhuyễn. Bowen tiếp tục để lại dấu ấn với đường kiến tạo thứ hai trong trận. Đến cuối trận, Mavropanos hoàn tất cú đúp bằng một pha volley đẹp mắt từ quả phạt góc, ấn định chiến thắng đậm đà.

Wolves chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng với 17 điểm và có thể xuống hạng ở ngay vòng đấu tiếp theo.