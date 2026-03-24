Bất ngờ với 'vua tốc độ' Premier League mùa này

  • Thứ ba, 24/3/2026 20:19 (GMT+7)
Dẫn đầu danh sách cầu thủ chạy nhanh nhất Premier League mùa này là hậu vệ Jackson Tchatchoua của Wolves.

Trang chủ Premier League ghi nhận Tchatchoua đạt vận tốc 36,97 km/h trong trận Wolves gặp Crystal Palace ở vòng 27. Tuy nhiên, con số này chưa phải đỉnh cao nhất của anh. Ngay từ những vòng đấu đầu tiên, hậu vệ này gây ấn tượng mạnh khi chạm mốc 37,30 km/h trong cuộc đối đầu với Everton.

Đáng chú ý, tốc độ 37,30 km/h cũng nhanh thứ 3 trong lịch sử Premier League. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự tiến bộ về thể chất và tốc độ của các cầu thủ hiện đại.

Nhà báo Adrian Clarke nhận định rằng những cầu thủ sở hữu tốc độ cao như Tchatchoua ngày càng đóng vai trò quan trọng, đặc biệt trong các tình huống chuyển trạng thái nhanh và phản công tại Premier League.

Tchatchoua gia nhập Wolves vào tháng 8/2025 với mức phí 12,5 triệu euro từ Hellas Verona. Mùa trước, anh được trang chủ Serie A ghi nhận là Cầu thủ chạy nhanh nhất giải. Thời điểm đó, Tchatchoua đạt vận tốc trung bình 34,88 km/h và có thể bứt tốc lên đến 36,3 km/h.

Từ đầu mùa giải này, Tchatchoua ra sân 23 trận trên mọi đấu trường nhưng chưa ghi được bàn thắng nào. Anh cũng có 14 lần khoác áo tuyển Cameroon kể từ năm 2024.

Duy Luân

