Đội Premier League duy nhất bất bại từ đầu mùa

  • Thứ hai, 22/9/2025 07:53 (GMT+7)
  • 07:53 22/9/2025

Crystal Palace là đội bóng Premier League duy nhất chưa thua trận nào trên mọi đấu trường, kể từ khi mùa giải bắt đầu với trận Siêu cúp Anh năm nay.

Đội bóng thuộc khu vực Nam London đang duy trì chuỗi bất bại liên tiếp trên tất cả các giải đấu.

Vượt qua Everton với tỷ số tối thiểu 2-1 hôm 20/9, Liverpool có thành tích toàn thắng 6 trận liên tiếp từ đầu mùa (5 tại Ngoại hạng Anh và 1 tại Champions League). Tuy nhiên, theo Opta, với việc FA xem Siêu cúp Anh như một danh hiệu chính thức, "The Kop" không có thành tích bất bại từ đầu mùa.

Ở trận Siêu cúp Anh hồi tháng 8, Liverpool để thua Crystal Palace 2-3 trên chấm luân lưu. Hiện tại, chỉ Crystal Palace là đội bóng Premier League duy nhất vẫn bất bại trên mọi đấu trường trong mùa giải 2025/26.

Hôm 20/9, tại vòng 5 Ngoại hạng Anh, Crystal Palace đánh bại West Ham 2-1 trên sân khách để nối dài mạch 9 trận bất bại của mình từ đầu mùa. Tại Ngoại hạng Anh, Crystal Palace thắng 2 hòa 3. Ở Conference League lẫn League Cup mùa này, đội bóng do HLV Glasner dẫn dắt đều vượt qua các trận đấu mang tính chất loại trực tiếp căng thẳng.

Tính xa hơn từ tháng 4, đội bóng thuộc khu vực Nam London đang duy trì chuỗi 17 trận bất bại liên tiếp trên tất cả các giải đấu, bao gồm những chiến thắng tại Wembley trước Manchester City ở chung kết FA Cup mùa trước và Liverpool trên chấm luân lưu tại Siêu cúp Anh mùa này.

Đây cũng là chuỗi bất bại dài thứ hai trong lịch sử câu lạc bộ, chỉ sau 18 trận bất bại năm 1969. Bất chấp việc mất trụ cột và bị các đối thủ dè chừng, Crystal Palace cho thấy họ vẫn là "ngựa ô" của Premier League mùa này.

  • Everton

    Everton

    Everton F.C là một câu lạc bộ bóng đá ở Liverpool, Anh đang thi đấu tại Premier League. Câu lạc bộ đã tham gia vào giải đấu hàng đầu với kỷ lục 114 mùa giải và giành chức vô địch giải vô địch 9 lần và FA Cup năm lần.

    • Thành lập: 1878
    • Biệt danh: The Toffees, The Blues
    • Sân vận động: Goodison Park, Liverpool

  • Crystal Palace

    Crystal Palace

    Crystal Palace là 1 câu lạc bộ bóng đá Anh ở phía nam London. Mùa giải 2012 - 2013, Palace vô địch giải Hạng nhất Anh, thăng hạng và lên chơi ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Câu lạc bộ được các công nhân thành lập vào năm 1905 tại Cung điện Thủy tinh ở London.

    • Thành lập: 1905
    • Biệt danh: Những chú đại bàng, Glaziers
    • Sân vận động: Selhurst Park

