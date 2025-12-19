Đối phương dùng cùi chỏ, võ sĩ Việt Nam rách trán và bị xử thua

|
Nguyễn Văn Đương bước vào trận chung kết với tinh thần quyết tâm cao khi đặt mục tiêu giành HCV tại SEA Games 33. Đối thủ của anh trong trận chung kết là võ sĩ nước chủ nhà Sukthet Sarawut.
Trong 2 hiệp đầu, cả hai võ sĩ đều thi đấu rất chủ động. Nguyễn Văn Đương có phần nhỉnh hơn về thế trận nhưng lại được chấm điểm thấp hơn.
Đáng chú ý, võ sĩ người Thái Lan dùng cùi trỏ vào mặt Nguyễn Văn Đương nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu diễn ra bình thường.
Đỉnh điểm là đầu hiệp đấu thứ 3, võ sĩ Việt Nam bị rách phần trán, máu chảy nhiều, trọng tài tạm dừng trận đấu để y tế chăm sóc.
Cả Nguyễn Văn Đương và ban huấn luyện đều phát hiện đó là tình huống cùi trỏ của đối thủ. Trọng tài quyết định Đương không đủ điều kiện thi đấu và xử thua.
Võ sĩ 29 tuổi ngầm ngùi để vuột tấm HCV SEA Games. "Kết quả có thế nào nhưng khi lên võ đài phải để em thi đấu hết 3 hiệp, em muốn cống hiến hết mình. Bước vào hiệp 3 em muốn lăn xả để gỡ điểm nhưng vừa vào thì đối phương đã giơ cùi trỏ", Nguyễn Văn Đương chia sẻ sau trận đấu.
Ban huấn luyện Thái Lan động viên, giải thích với võ sĩ Việt Nam sau tình huống anh bị chảy máu và xử thua.
