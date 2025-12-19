Đối phương dùng cùi chỏ, võ sĩ Việt Nam rách trán và bị xử thua

Võ sĩ 29 tuổi ngầm ngùi để vuột tấm HCV SEA Games. "Kết quả có thế nào nhưng khi lên võ đài phải để em thi đấu hết 3 hiệp, em muốn cống hiến hết mình. Bước vào hiệp 3 em muốn lăn xả để gỡ điểm nhưng vừa vào thì đối phương đã giơ cùi trỏ", Nguyễn Văn Đương chia sẻ sau trận đấu.