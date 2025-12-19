Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao SEA Games 33

Đối phương dùng cùi chỏ, võ sĩ Việt Nam rách trán và bị xử thua

  • Thứ sáu, 19/12/2025 19:24 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Với gương mặt chảy máu, võ sĩ Nguyễn Văn Đương nhận kết quả thua cuộc trong trận chung kết boxing hạng cân 57 kg tại SEA Games 33.

chung ket sea games anh 1

Nguyễn Văn Đương bước vào trận chung kết với tinh thần quyết tâm cao khi đặt mục tiêu giành HCV tại SEA Games 33. Đối thủ của anh trong trận chung kết là võ sĩ nước chủ nhà Sukthet Sarawut.
chung ket sea games anh 2

Trong 2 hiệp đầu, cả hai võ sĩ đều thi đấu rất chủ động. Nguyễn Văn Đương có phần nhỉnh hơn về thế trận nhưng lại được chấm điểm thấp hơn.
chung ket sea games anh 3

Đáng chú ý, võ sĩ người Thái Lan dùng cùi trỏ vào mặt Nguyễn Văn Đương nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu diễn ra bình thường.
chung ket sea games anh 4

Đỉnh điểm là đầu hiệp đấu thứ 3, võ sĩ Việt Nam bị rách phần trán, máu chảy nhiều, trọng tài tạm dừng trận đấu để y tế chăm sóc.
chung ket sea games anh 5

Cả Nguyễn Văn Đương và ban huấn luyện đều phát hiện đó là tình huống cùi trỏ của đối thủ. Trọng tài quyết định Đương không đủ điều kiện thi đấu và xử thua.
chung ket sea games anh 6

Võ sĩ 29 tuổi ngầm ngùi để vuột tấm HCV SEA Games. "Kết quả có thế nào nhưng khi lên võ đài phải để em thi đấu hết 3 hiệp, em muốn cống hiến hết mình. Bước vào hiệp 3 em muốn lăn xả để gỡ điểm nhưng vừa vào thì đối phương đã giơ cùi trỏ", Nguyễn Văn Đương chia sẻ sau trận đấu.
chung ket sea games anh 7

Ban huấn luyện Thái Lan động viên, giải thích với võ sĩ Việt Nam sau tình huống anh bị chảy máu và xử thua.

Cuoc chien tung centimet tai SEA Games 33 hinh anh

Cuộc chiến từng centimet tại SEA Games 33

05:30 17/12/2025 05:30 17/12/2025

0

Các nữ vận động viên so kè nhau từng centimet trong môn nhảy cao tại SEA Games 33. Cuối cùng, Bùi Thị Kim Anh giành HCV khi vượt qua mức xà 1,86 m.

Duy Hiệu

chung kết sea games Võ thuật boxing nguyễn văn đương thái lan việt nam

