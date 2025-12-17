Những khoảnh khắc đáng nhớ ngày cuối của điền kinh tại SEA Games

Nguyễn Thị Oanh tiếp tục khẳng định đẳng cấp với HCV nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật. Oanh góp phần quan trọng vào thành tích chung của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33 với 3 HCV (3.000 m, 5.000 m và 10.000 m), củng cố vị thế số một Đông Nam Á của cô ở các cự ly trung bình và dài.