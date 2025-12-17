Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Những khoảnh khắc đáng nhớ ngày cuối của điền kinh tại SEA Games

  • Thứ tư, 17/12/2025 09:33 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Ngày thi đấu cuối cùng của môn điền kinh SEA Games 33 khép lại bằng nhiều cung bậc cảm xúc trên đường chạy. Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu HCV điền kinh trong niềm vui chiến thắng và cả những khoảnh khắc tiếc nuối, gục ngã.

dien kinh sea games anh 1

Chiều tối 16/12, những bước chạy cuối cùng diễn ra dưới ánh đèn sân vận động Supachalasai (Bangkok, Thái Lan) khi môn điền kinh tại SEA Games kết thúc.
dien kinh sea games anh 2

Ngọc Khánh về nhất ở lượt thứ 3 của nội dung tiếp sức 4x400 m.
dien kinh sea games anh 3

Nội dung điền kinh cuối cùng tại SEA Games 33 là chạy tiếp sức 4x400 m nữ. Không có gì bất ngờ, Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Ngọc giành HCV chung cuộc, không cho các đối thủ bất cứ cơ hội nào.
dien kinh sea games anh 4

Nguyễn Thị Oanh tiếp tục khẳng định đẳng cấp với HCV nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật. Oanh góp phần quan trọng vào thành tích chung của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33 với 3 HCV (3.000 m, 5.000 m và 10.000 m), củng cố vị thế số một Đông Nam Á của cô ở các cự ly trung bình và dài.
dien kinh sea games anh 5

Đoàn Thu Hằng cũng về nhì ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật. Hằng và Oanh giúp điền kinh Việt Nam khép lại cuộc đua "1-2" ấn tượng.
dien kinh sea games anh 6

VĐV điền kinh sinh năm 2006, Bùi Thị Kim Anh xuất sắc bước lên bục cao nhất môn nhảy cao tại SEA Games, kịp đóng góp 1 HCV cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày cuối thi đấu.
dien kinh sea games anh 7

Khoảnh khắc Nguyễn Thị Ngọc ôm lấy đồng đội khi kết thúc cự ly 4x400 m. Cô tận dụng lợi thế từ các đồng đội và hoàn thành xuất sắc chạy nước rút ở chặng quyết định.
dien kinh sea games anh 8

Trần Thị Loan xuất sắc giành HCV nhảy xa nữ khi thực hiện cú nhảy 6,53 m ở lượt nhày quyết định. Cô gái Đà Nẵng bật cao ăn mừng trên bảng kết quả.
dien kinh sea games anh 9

Tiếc nuối lớn nhất trong ngày thi đấu cuối cùng là Lê Ngọc Phúc. Chân chạy này đảm nhận vai trò trong lượt chạy quyết định tuy nhiên anh không tận dụng được lợi thế mà các đồng đội mang lại, để thua VĐV Atkinson Joshua Robert nước chủ nhà.
dien kinh sea games anh 10

VĐV Hà Thị Thúy cúi đầu cảm ơn người hâm mộ trong ngày cuối cùng xuất hiện trên đường chạy SEA Games 33.
dien kinh sea games anh 11

Khép lại hành trình thi đấu tại Thái Lan, đội tuyển điền kinh Việt Nam giành tổng cộng 12 HCV ở SEA Games 33, qua đó hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Trong khi đó, chủ nhà Thái Lan với lợi thế lực lượng và khán giả cũng chỉ có nhiều hơn đúng 1 HCV.

Cuoc chien tung centimet tai SEA Games 33 hinh anh

Cuộc chiến từng centimet tại SEA Games 33

5 giờ trước 05:30 17/12/2025

0

Các nữ vận động viên so kè nhau từng centimet trong môn nhảy cao tại SEA Games 33. Cuối cùng, Bùi Thị Kim Anh giành HCV khi vượt qua mức xà 1,86 m.

Duy Hiệu

từ Bangkok

điền kinh sea games sea games 33 nguyễn thị oanh thái lan

