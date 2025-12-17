Những khoảnh khắc đáng nhớ ngày cuối của điền kinh tại SEA Games

|
Chiều tối 16/12, những bước chạy cuối cùng diễn ra dưới ánh đèn sân vận động Supachalasai (Bangkok, Thái Lan) khi môn điền kinh tại SEA Games kết thúc.
|
Ngọc Khánh về nhất ở lượt thứ 3 của nội dung tiếp sức 4x400 m.
|
Nội dung điền kinh cuối cùng tại SEA Games 33 là chạy tiếp sức 4x400 m nữ. Không có gì bất ngờ, Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Ngọc giành HCV chung cuộc, không cho các đối thủ bất cứ cơ hội nào.
|
Nguyễn Thị Oanh tiếp tục khẳng định đẳng cấp với HCV nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật. Oanh góp phần quan trọng vào thành tích chung của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33 với 3 HCV (3.000 m, 5.000 m và 10.000 m), củng cố vị thế số một Đông Nam Á của cô ở các cự ly trung bình và dài.
|
Đoàn Thu Hằng cũng về nhì ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật. Hằng và Oanh giúp điền kinh Việt Nam khép lại cuộc đua "1-2" ấn tượng.
|
VĐV điền kinh sinh năm 2006, Bùi Thị Kim Anh xuất sắc bước lên bục cao nhất môn nhảy cao tại SEA Games, kịp đóng góp 1 HCV cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày cuối thi đấu.
|
Khoảnh khắc Nguyễn Thị Ngọc ôm lấy đồng đội khi kết thúc cự ly 4x400 m. Cô tận dụng lợi thế từ các đồng đội và hoàn thành xuất sắc chạy nước rút ở chặng quyết định.
|
Trần Thị Loan xuất sắc giành HCV nhảy xa nữ khi thực hiện cú nhảy 6,53 m ở lượt nhày quyết định. Cô gái Đà Nẵng bật cao ăn mừng trên bảng kết quả.
|
Tiếc nuối lớn nhất trong ngày thi đấu cuối cùng là Lê Ngọc Phúc. Chân chạy này đảm nhận vai trò trong lượt chạy quyết định tuy nhiên anh không tận dụng được lợi thế mà các đồng đội mang lại, để thua VĐV Atkinson Joshua Robert nước chủ nhà.
|
VĐV Hà Thị Thúy cúi đầu cảm ơn người hâm mộ trong ngày cuối cùng xuất hiện trên đường chạy SEA Games 33.
|
Khép lại hành trình thi đấu tại Thái Lan, đội tuyển điền kinh Việt Nam giành tổng cộng 12 HCV ở SEA Games 33, qua đó hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Trong khi đó, chủ nhà Thái Lan với lợi thế lực lượng và khán giả cũng chỉ có nhiều hơn đúng 1 HCV.
