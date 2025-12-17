Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao SEA Games 33

Cuộc chiến từng centimet tại SEA Games 33

  • Thứ tư, 17/12/2025 05:30 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Các nữ vận động viên so kè nhau từng centimet trong môn nhảy cao tại SEA Games 33. Cuối cùng, Bùi Thị Kim Anh giành HCV khi vượt qua mức xà 1,86 m.

dien kinh sea games anh 1

Chiều 16/12, các nữ vận động viên (VĐV) bước vào nội dung nhảy cao. Phần thi này mang đến bất ngờ cho ngày thi đấu cuối cùng của môn điền kinh SEA Games 33.
dien kinh sea games anh 2

VĐV điền kinh sinh năm 2006, Bùi Thị Kim Anh xuất sắc bước lên bục cao nhất môn nhảy cao tại SEA Games. Đồng đội của Kim Anh, Dương Thị Thảo cũng giành HCĐ ở nội dung này.
dien kinh sea games anh 3

Đáng chú ý, Kim Anh chinh phục mức xà 1,86 m, thành tích tốt nhất tại SEA Games trong suốt 14 năm qua. Tuy nhiên cô chưa thể xô đổ kỷ lục SEA Games 1,94 m tồn tại từ năm 2009.

dien kinh sea games anh 4

Thành tích của Kim Ảnh ở Giải điền kinh vô địch Quốc gia chỉ là 1,77 m. Cô chính thức phá kỷ lục cá nhân và kỷ lục nhảy cao của giải trẻ toàn quốc.
dien kinh sea games anh 5dien kinh sea games anh 6dien kinh sea games anh 7dien kinh sea games anh 8

Bên cạnh Việt Nam, các vận động viên đến từ Thái Lan, Indonesia và Philippines cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về chuyên môn.

dien kinh sea games anh 9

Lần đầu góp mặt ở SEA Games khiến Kim Anh bị đánh giá là thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, càng vào sâu cuộc thi, cô càng cho thấy sự tiến bộ và tạo ra nhiều khoảnh khắc đáng chú ý.
dien kinh sea games anh 10dien kinh sea games anh 11

Ở những độ cao then chốt, phần thi trở nên chọn lọc hơn khi một số vận động viên phải dừng bước sau các lần chạm xà. Điều này phản ánh tính khắc nghiệt của môn nhảy cao, nơi sai số chỉ tính bằng centimet.

dien kinh sea games anh 12

Khoảnh khắc Kim Anh tung người vượt xà trong tiếng reo hò trên sân đã khép lại cuộc đua nhảy cao nữ đầy kịch tính. Tấm HCV SEA Games là phần thưởng xứng đáng cho bản lĩnh và sự táo bạo của cô gái trẻ.

Dinh Bac noi nong hinh anh

22:22 15/12/2025 22:22 15/12/2025

Duy Hiệu

từ Bangkok

điền kinh sea games sea games thái lan việt nam vận động viên

