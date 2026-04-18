Đòi hỏi gây bất ngờ của Modric

Tiền vệ Luka Modric được cho là đã đưa ra yêu cầu cụ thể để gia hạn hợp đồng với AC Milan.

Modric ra điều kiện ở lại Milan. Ảnh: Reuters.

Khi mùa giải 2025/26 đang dần khép lại, tương lai của Modric tại Milan vẫn là dấu hỏi lớn. Theo nhiều nguồn tin từ truyền thông Italy, cựu sao Real Madrid chỉ chấp nhận gia hạn hợp đồng nếu ba điều kiện quan trọng được đáp ứng.

Trước hết, Milan phải giành vé dự Champions League mùa tới. Hiện tại, "Rossoneri" đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, vị trí có vé trực tiếp dự giải vào mùa sau. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Milan và AS Roma, đội xếp thứ sáu, chỉ là 6 điểm trong bối cảnh mùa giải còn 6 vòng nữa.

Điều kiện thứ hai liên quan đến băng ghế huấn luyện. Modric muốn tiếp tục làm việc cùng HLV Massimiliano Allegri, người giúp Milan hồi sinh mạnh mẽ kể từ khi trở lại. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia giàu kinh nghiệm này, đội bóng từng có thời điểm cạnh tranh chức vô địch.

Cuối cùng, Modric cần sự đảm bảo về tham vọng của CLB. Việc nhiều trụ cột như Rafael Leao hay Christian Pulisic có thể ra đi khiến đội hình Milan đứng trước nguy cơ biến động lớn. Để giữ chân lão tướng 40 tuổi, ban lãnh đạo "Rossoneri" buộc phải chứng minh họ đủ khả năng cạnh tranh trên mọi đấu trường mùa tới.

Gia nhập sân San Siro theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm ngoái, Modric gần như góp mặt trong toàn bộ các trận đấu tại Serie A, chỉ vắng mặt duy nhất một lần. Anh nhanh chóng chứng tỏ phẩm chất thủ lĩnh ở khu trung tuyến của Milan dưới sự chỉ đạo của HLV Allegri.

