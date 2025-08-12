Đội hình trong mơ của MU với 2 tân binh giá 150 triệu euro

Kỳ chuyển nhượng hè của MU vẫn chưa khép lại khi HLV Amorim muốn bổ sung thêm một tiền vệ chất lượng.

Dù đã chi hơn 200 triệu euro để đón 3 tân binh gồm Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, Man Utd vẫn lên kế hoạch đưa về Old Trafford thêm một vài tân binh chất lượng, đặc biệt là ở tuyến giữa, nơi Casemiro đã xuống phong độ, Manuel Ugarte không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.

Đội hình trong mơ của MU mùa tới.

Theo truyền thông Anh, Carlos Baleba là cái tên tiếp theo được "Quỷ đỏ" nhắm đến. Tiền vệ trẻ người Cameroon được cho là đã đồng ý gia nhập MU. Tuy nhiên, nhà đương kim á quân Europa League vẫn chưa thể thống nhất mức phí chuyển nhượng với Brighton.

Đề nghị đầu tiên của MU, bao gồm tiền và tài năng trẻ Toby Collyer đã bị từ chối. Brighton đánh giá cao tiềm năng của Baleba và tuyên bố chỉ để cầu thủ này rời đi nếu nhận đủ 120 triệu euro, mức phí cao nhất lịch sử Old Trafford.

Bên cạnh đó, MU còn được đồn đoán đang để mắt đến Gianluigi Donnarumma. PSG gạch tên thủ môn sinh năm 1999 khỏi kế hoạch do anh từ chối giảm lương.

Dù mới 26 tuổi, Donnarumma đã có kinh nghiệm nhiều năm thi đấu đỉnh cao. Ở mùa trước, cựu sao AC Milan chính là người hùng đưa đội bóng thủ đô đến chức vô địch Champions League. Hiện tại, PSG ra giá 30 triệu euro cho thủ thành người Italy.

Nếu thanh lý được Alejandro Garnacho, Antony, Tyrell Malacia, MU có thể thu về khoản tiền lớn, từ đó tái đầu tư vào các bản hợp phù hợp với triết lý của HLV Ruben Amorim.