Đội hình 'bom nổ chậm' của MU

Jadon Sancho từng là viên ngọc của Dortmund, nhưng kể từ ngày sang Old Trafford, sự nghiệp rơi tự do. Sancho bị Chelsea từ chối mua đứt dù chỉ cần trả 25 triệu bảng, nay giá trị chỉ còn 13 triệu bảng, theo đề nghị mới nhất từ Juventus.

Cá nhân Sancho muốn chuyển sang Serie A và sẵn sàng giảm lương xuống mức 7 triệu bảng/năm - thấp hơn rất nhiều so với thu nhập 300.000 bảng/tuần ở MU. Đây là thương vụ sáng sủa nhất trong nhóm "bom nổ chậm" ở Old Trafford.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.