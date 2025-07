Dấu hiệu 5 cầu thủ rời MU

MU vừa cho ra mắt mẫu áo đấu sân khách mùa giải 2025/26, nhưng điều gây chú ý là "Quỷ đỏ" dường như hé lộ việc chia tay 5 cầu thủ.

Antony, Sancho hay Rashford đang nỗ lực rời MU.

Mẫu áo đấu sân khách mới của MU lấy cảm hứng từ năm 1992 với thiết kế đặc trưng họa tiết bông tuyết. Các cầu thủ dưới sự dẫn dắt của HLV Ruben Amorim sẽ mặc chiếc áo này khi đối đầu Leeds United trong trận giao hữu tại Stockholm (Thuỵ Điển) vào ngày 19/7.

Tuy nhiên, điều thú vị nằm ở bộ ảnh chụp áo đấu sân khách mới của MU. 5 cầu thủ gồm Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony và Tyrell Malacia không xuất hiện. Một số cái tên ít được chú ý lại góp mặt, gồm Amad Diallo, Matheus Cunha, Lisandro Martinez, Leny Yoro và Patrick Dorgu.

Thực tế, The Athletic xác nhận 5 cầu thủ trên bày tỏ ý định rời sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng hè 2025. Daily Mail khẳng định động thái của MU cho thấy nhóm cầu thủ này không còn cơ hội ở lại sân Old Trafford trong mùa hè năm nay.

Rashford gần đây được Liverpool xem xét như một phương án tấn công. Jadon Sancho nhận được sự quan tâm từ Juventus. Garnacho được liên hệ với Napoli, còn Antony khả năng cao gắn bó với Real Betis. Ngược lại, MU chưa nhận được đề nghị nào cho Malacia.

MU sớm hoàn tất việc chiêu mộ Matheus Cunha từ Wolves và Diego Leon từ Cerro Porteno. Hiện CLB nỗ lực đàm phán hợp đồng với Bryan Mbeumo. Dù vậy, Brentford yêu cầu nhận đủ 65 triệu bảng mới chịu nhả người.