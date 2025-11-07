'Đôi giày mòn gót' kể chuyện hậu trường nghề hướng dẫn viên

Cuốn sách “Đôi giày mòn gót” kể câu chuyện hậu trường của một hướng dẫn viên du lịch, với lời kể chân thực và giàu trải nghiệm.

Sách Đôi giày mòn gót do Nhà xuất bản Thế giới phát hành đầu tháng 11. Ảnh: LP.

Tích lũy kinh nghiệm hơn 20 năm gắn bó với nghề lữ hành, tác giả Thi Quốc Duy đã kể lại câu chuyện về nghề trong cuốn sách Đôi giày mòn gót.

Sách tái hiện hình ảnh người hướng dẫn viên du lịch ngày ngày rong ruổi trên khắp nẻo đường với nhiều lát cắt: trò tinh nghịch thuở sinh viên, niềm hân hoan lần đầu dẫn tour, những tình huống bất ngờ, cạm bẫy và cám dỗ, nước mắt và nụ cười.

Qua trang sách, người đọc được trải nghiệm vẻ đẹp của những miền đất mà tác giả từng đi qua. Tác phẩm mở ra những chiều không gian đầy rung động: từ buổi sáng tinh mơ trên ruộng bậc thang Tú Lệ, khung cảnh hùng vĩ rợp cờ đỏ sao vàng trên Đảo Bé (Việt Nam), những chuyến đi xa để ngắm nhìn bóng hoàng hôn đổ dài trên bức tường đá cổ kính của Đấu trường Colosseum hay lắng nghe tiếng vó ngựa gõ nhịp trên đường phố Bagan trầm mặc.

Người đọc còn theo chân tác giả qua những trải nghiệm độc đáo: cú nhảy bungee để đời ở Nepal, ngắm Cape Town từ lưng chừng trời, vượt thác ở Sri Lanka, khám phá Hỏa Diệm Sơn - nơi tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết, và chinh phục nơi tận cùng thế giới - World’s End.

Tác giả Thi Quốc Duy trong vai trò một hướng dẫn viên. Ảnh: NVCC.

Với gần 300 trang sách, chia làm bốn phần chính, Đôi giày mòn gót còn là một lời tự sự chân thành của người làm nghề, vừa là nhật ký hành trình, vừa là lời nhắn gửi đến thế hệ hướng dẫn viên trẻ.

Ở đó, những người kéo vali, cầm cờ nén lại vô vàn ấm ức, những chuyện vô lý của khách hàng gây ra, để tiếp tục rạng rỡ bước lên tuor, giúp hành khách có trải nghiệm trọn vẹn. “Trái đắng của nghề có muôn hình vạn trạng. Nhiều khi không thể nuốt trôi một ánh nhìn hay một lời nói đầy khinh rẻ từ khách hàng, nhưng vẫn phải chấp nhận và hoàn thành công việc tốt nhất”, trích nội dung sách.

Tác giả chia sẻ Đôi giày mòn gót “đơn giản chỉ kể lại những câu chuyện buồn vui góp nhặt được trên hành trình sự nghiệp khởi phát từ niềm đam mê thuần túy”. Nhưng với bạn trẻ đang ấp ủ giấc mơ theo nghề du lịch, sách là một cẩm nang hướng nghiệp sinh động, giúp họ hiểu hơn về niềm vui, thử thách và giá trị của nghề.

Tác giả gửi gắm những bí quyết và triết lý làm nghề mà anh xem như kim chỉ nam: “Bạn cần-phải-yêu nơi mình đến; vì chỉ khi thật sự dành tình cảm cho điểm đến, bạn mới truyền tải thông tin một cách đầy cảm xúc và chạm được trái tim du khách”.

Không chỉ dành cho người làm du lịch, sách còn như tấm gương soi lại tuổi trẻ nhiệt huyết, nơi mỗi người thấy thấp thoáng hình bóng chính mình qua những dòng tâm sự: “Tôi, cũng như bao người khác, đã nhiều lần phải đối diện với những ngã rẽ khác nhau trên đường đời và lựa chọn hướng đi tiếp theo cho mình. Tôi không dám tự nhận mình bản lĩnh, nhưng tôi luôn chọn cách đối diện với những ngã rẽ ở thế chủ động”.