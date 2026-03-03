Đội duy nhất bất bại ở châu Âu mùa này

Rạng sáng 3/3, Benfica đánh bại Gil Vicente 2-1 trên sân khách, qua đó duy trì mạch bất bại ở giải vô địch Bồ Đào Nha.

Mourinho cùng Benfica duy trì mạch bất bại.

Đã 24 vòng trôi qua, Benfica vẫn chưa thể bị đánh bại. Đây là điều không CLB nào tại châu Âu làm được ở giải vô địch quốc gia ở mùa 2025/26. Dù vậy, số trận hòa quá nhiều (7 trận) lại khiến đội chủ sân Ánh sáng chỉ đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém Sporting và Porto lần lượt 3 và 7 điểm.

Trên sân khách, trước chủ nhà bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, Benfica nhập cuộc chủ động và có bàn mở tỷ số ở phút 35 sau pha dứt diểm cận thành của tiền đạo Vangelis Pavlidis.

Dù Gil Vicente gỡ hòa ở đầu hiệp hai, sao trẻ sinh năm 2004, Andreas Schjelderup kịp tỏa sáng, cũng với một pha chớp thời cơ nhanh trong vùng cấm để ấn định thắng lợi cho đội khách.

Ở trận này, tổ trọng tài cũng gây tranh cãi khi từ chối một quả phạt đền mười mươi của Benfica, khi bóng chạm tay một hậu vệ đội chủ nhà nhưng cả ông Joao Goncalves và các cộng sự đều không có phản ứng.

Ở vòng tiếp theo, Benfica sẽ có màn đối đầu đặc biệt quan trọng với Porto trên sâ nhà. Một thất bại ở trận cầu 6 điểm này có thể khiến hy vọng đua vô địch của thầy trò Mourinho tan thành mây khói. Trận đấu diễn ra lúc 1h ngày 9/3. Benfica đã không thể thắng đại kình dịch trong 2 lần chạm trán gần nhất.