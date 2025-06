Đội của Ronaldo lại biến động

Thông tin được chính Alsorour xác nhận trên mạng xã hội X. Ông tuyên bố bị CLB sa thải theo cách “thiếu chuyên nghiệp, không phù hợp và không thể chấp nhận được". Ông khẳng định sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý để làm rõ vụ việc. Đây là dấu hiệu cho thấy Al Nassr đang gặp vấn đề lớn trong công tác quản lý và định hướng phát triển.

"Cơn sóng ngầm tại Al Nassr đang dâng cao sau một mùa giải đầy thất vọng. Quyết định sa thải Majed Jaman Alsorour gây chấn động trong nội bộ đội bóng và tương lai Cristiano Ronaldo càng trở nên khó đoán", Marca viết.

Ronaldo còn hợp đồng đến ngày 30/6 tới và được cho là yêu cầu CLB thực hiện cuộc cải tổ mạnh mẽ để đảm bảo tính cạnh tranh nếu muốn giữ chân anh ở lại. Việc sa thải Alsorour được coi là bước đầu tiên trong chuỗi thay đổi mà siêu sao người Bồ Đào Nha mong muốn. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, chưa có dấu hiệu nào chắc chắn về việc Ronaldo sẽ gia hạn.

Mũi dùi chỉ trích giờ hướng vào Giám đốc Thể thao Fernando Hierro. Cựu danh thủ Tây Ban Nha đang phải chịu áp lực nặng nề từ kết quả kém cỏi của đội bóng. Hierro lên tiếng giải trình trước giới truyền thông và nỗ lực chuẩn bị cho mùa giải mới, nhưng không chắc ông có giữ được vị trí hay không.

Một điều dễ thấy rằng nếu không tái thiết một cách nghiêm túc và chặt chẽ, Al Nassr sẽ đối mặt nguy cơ đánh mất Ronaldo, người góp phần nâng tầm CLB trên bản đồ bóng đá toàn cầu.

