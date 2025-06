Siêu Quả bóng vàng - gọi tên Ronaldo hay Messi

Bạn còn nhớ lần cuối cùng mình thật sự rung động vì bóng đá là khi nào không? Có thể là lúc Messi đi bóng qua ba hậu vệ rồi đặt lòng vào góc xa. Cũng có thể là khi Cristiano Ronaldo bật nhảy cao hơn tất cả, đánh đầu tung lưới đối thủ.

Những khoảnh khắc ấy không chỉ đơn thuần là bàn thắng, mà là ký ức sống động, là cảm xúc bất biến gắn liền với cả một thế hệ. Và thật tuyệt vời, cho đến tận hôm nay, người hâm mộ vẫn còn được chứng kiến họ thi đấu - Messi ở tuổi 37, chuẩn bị sang 38; Ronaldo đã bước qua tuổi 40 - nhưng vẫn chơi bóng, vẫn truyền cảm hứng, vẫn khiến cả thế giới dõi theo.

Chỉ vài ngày trước, Messi tiếp tục thể hiện đẳng cấp ở FIFA Club World Cup 2025™ - một giải đấu mà anh không thể vắng mặt, dù Inter Miami phải nhận suất mời đặc cách. Trong khi đó, Ronaldo lại nâng thêm một danh hiệu cùng đội tuyển Bồ Đào Nha (UEFA Nations League), tiếp tục là đầu tàu không thể thay thế của bóng đá quốc gia.

Nhiều người tin rằng thời kỳ thống trị Quả bóng Vàng của họ khép lại. Messi với 8 danh hiệu, Ronaldo với 5 - những con số đã đi vào lịch sử. Nhưng có lẽ đã đến lúc chúng ta cần một cái nhìn khác: thay vì chỉ tôn vinh từng mùa giải xuất sắc, tại sao không trao một danh hiệu để ghi nhận toàn bộ hành trình - một di sản vĩ đại và không thể lặp lại?

Năm 1989, France Football từng tạo ra một giải thưởng độc nhất vô nhị: siêu Quả bóng vàng - trao cho Alfredo Di Stefano như cầu thủ xuất sắc trong ba thập kỷ. Đó không phải phần thưởng cho một mùa giải, mà là sự ghi nhận trọn vẹn cho tầm ảnh hưởng vượt thời gian.

Giờ đây, sau hơn 35 năm, bóng đá đang sở hữu một cặp huyền thoại còn lớn hơn thế - Lionel Messi và Cristiano Ronaldo - hai cầu thủ không chỉ định hình một thế hệ, mà còn làm thay đổi cách chúng ta nhìn về sự vĩ đại trong bóng đá.

Messi là thiên tài bẩm sinh. Anh chơi bóng như đang vẽ tranh - nhẹ nhàng, uyển chuyển, thông minh và đầy cảm xúc.

Với Barcelona, Messi sắm vai linh hồn của tiki-taka. Với Argentina, anh mang cả đất nước lên đỉnh thế giới sau 36 năm chờ đợi. Dù giờ đây chơi bóng tại Mỹ, Messi vẫn khiến người hâm mộ phải trầm trồ mỗi lần chạm bóng.

Cristiano Ronaldo thì là biểu tượng của ý chí và khát khao. Anh không được sinh ra như một thiên tài, nhưng bằng nỗ lực phi thường, đã biến mình thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Ronaldo là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cấp đội tuyển quốc gia, là thủ lĩnh không thể thay thế của Bồ Đào Nha suốt hai thập kỷ. Ở tuổi 40, anh vẫn thi đấu, vẫn ghi bàn và vẫn truyền cảm hứng.

Messi và Ronaldo không chỉ là hai đối thủ. Họ là hai cực hút - vừa cạnh tranh, vừa nâng tầm lẫn nhau.

Ronaldo và Messi tạo ra một chuẩn mực mới cho sự xuất sắc, làm cho những điều từng được coi là “không thể” trở thành “bình thường”. Họ là lý do khiến hàng triệu người bật dậy lúc rạng sáng, chỉ để xem một cú đá phạt, một pha rê bóng hay đơn giản chỉ là cái nhìn giữa hai người trên sân.

Vì vậy, nếu siêu Quả bóng vàng từng được trao để vinh danh một tượng đài của thế kỷ 20, thì thế kỷ 21 xứng đáng có không chỉ một, mà là hai cái tên - Messi và Ronaldo. Một lần thôi, hãy để thế giới bóng đá cùng nhau gác lại cuộc tranh luận "ai giỏi hơn ai", để cùng nhìn nhận sự thật hiển nhiên: cả hai đều xứng đáng được khắc tên vào lịch sử với một danh hiệu đặc biệt chưa từng có.

FIFA và France Football - những tổ chức trao giải Quả bóng Vàng - không nên bỏ lỡ cơ hội lịch sử này. Hãy trao siêu Quả bóng vàng cho Messi và Ronaldo. Không phải vì họ cần thêm một danh hiệu, mà vì thế giới cần một lời khẳng định: chúng ta từng sống trong kỷ nguyên của hai huyền thoại bất tử. Và đó là điều xứng đáng được ghi nhớ mãi mãi.

