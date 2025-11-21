Đội của Di Maria giành danh hiệu lịch sử

|
Di Maria nâng cúp vô địch.
Hệ thống bóng đá Argentina từ trước đến nay chỉ có hai danh hiệu chính là Apertura và Clausura, đều xác định ngôi vương thông qua các vòng play-off. Tuy nhiên, ban điều hành giải đấu cho biết họ “nhất trí thông qua danh hiệu League Champion”. Với tổng cộng 66 điểm từ hai giai đoạn vòng bảng của Apertura và Clausura, Rosario Central trở thành đội dẫn đầu bảng xếp hạng tổng trong năm 2025 và được công nhận là nhà vô địch.
Với danh hiệu này, Rosario Central cũng có lần đầu tiên nâng cúp vô địch kể từ năm 1987. Ngay sau khi được trao danh hiệu, CLB tuyên bố trên mạng xã hội: “Chúng tôi là đội bóng hay nhất năm”, đồng thời bổ sung ngôi sao thứ 8 lên logo của mình.
Rosario Central đang thể hiện phong độ ấn tượng khi dẫn đầu bảng Clausura - Nhóm B, với 31 điểm trước khi bước vào vòng play-off. Đối thủ của họ ở vòng 1/8 sẽ là Estudiantes.
Trong hành trình thăng hoa của Rosario Central, tiền vệ Angel Di Maria đóng góp lớn với 7 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 15 trận tại giải quốc nội. Dù đã 37 tuổi, anh vẫn duy trì phong độ bền bỉ và là hạt nhân quan trọng trong lối chơi của đội.
"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.