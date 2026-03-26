Đội bóng Anh nộp đơn xin xuống hạng

Hashtag United tạo nên cú sốc khi chính thức gửi đơn lên Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) xin xuống hạng, bất chấp vị trí hiện tại chưa rơi vào vùng nguy hiểm.

Hashtag United (áo vàng) muốn được rớt hạng.

Đội bóng có trụ sở tại Essex nổi tiếng với gần 700.000 người theo dõi trên YouTube. Họ chủ yếu thi đấu giao hữu trước khi gia nhập hệ thống bóng đá Anh năm 2018. Tuy nhiên, 3 lần thăng hạng trong 7 mùa đưa họ lên chơi tại Isthmian Premier Division, hạng 7 trong hệ thống bóng đá Anh.

Chính bước tiến quá nhanh lại trở thành gánh nặng. Việc thi đấu ở hạng đấu cao hơn kéo theo chi phí tăng vọt, từ di chuyển sân khách, cơ sở hạ tầng đến yêu cầu y tế. Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo Hashtag United lựa chọn một hướng đi hiếm thấy là chủ động lùi lại.

Hiện đội bóng đứng thứ 18, hơn nhóm xuống hạng đúng một bậc và một điểm. Tuy nhiên, quyết định xin xuống hạng vẫn được đưa ra và nhiều khả năng sẽ được chấp thuận. Điều này đồng nghĩa 1 trong 4 4 đội thuộc nhóm xuống hạng có thể được cứu vào cuối mùa.

Nhà sáng lập Spencer Owen chia sẻ thẳng thắn: "Chúng tôi suy nghĩ rất lâu và tin rằng đây là nền tảng tốt nhất cho tương lai. Bóng đá hiện tại bị chi phối quá nhiều bởi tiền bạc, trong khi tính bền vững ngày càng bị bỏ quên".

Ông nhấn mạnh CLB không muốn chạy theo thành tích bằng mọi giá, đặc biệt nếu điều đó ảnh hưởng đến nhân sự và định hướng lâu dài. Việc xuống chơi ở cấp độ thấp hơn sẽ giúp tiết kiệm đáng kể ngân sách, đồng thời tái đầu tư vào những mục tiêu chiến lược.

Hashtag United từng có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng như Theo Baker hay Toby Aromolaran. Đáng chú ý, cựu đội trưởng Chelsea, Cesar Azpilicueta cũng là đồng sở hữu CLB.