Đội bóng Anh kết thúc mùa giải với 0 điểm

Tối 2/5, Sheffield Wednesday thắng West Brom 2-1 thuộc vòng 46 Championship, qua đó tránh viễn cảnh khép lại mùa giải với điểm số âm.

Sheffield Wednesday thoát cảnh âm điểm khi mùa giải khép lại.

Đội chủ sân Hillsborough từng rơi vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, buộc phải bước vào tình trạng quản trị đặc biệt từ tháng 10 năm ngoái. Hệ quả là họ bị trừ tổng cộng 18 điểm qua 2 án phạt riêng biệt, khiến hành trình trụ hạng sụp đổ từ rất sớm.

Dù vậy, bước ngoặt đến ở cuối mùa. Sau khi hoàn tất thương vụ tiếp quản bởi tập đoàn Arise Capital Partners, ban tổ chức English Football League (các giải hạng dưới Premier League) quyết định xem xét lại án phạt. Kết quả, mức trừ điểm được điều chỉnh xuống còn 15 điểm.

Trước giờ bóng lăn tại Hillsborough, Sheffield Wednesday đứng cuối bảng với -3 điểm. Do đó, chiến thắng ở vòng cuối mang ý nghĩa danh dự và cũng là lời chia tay tích cực của đội bóng. Sau 3 mùa giải ngắn ngủi ở Championship, Wednesday chấp nhận trở lại League One trong nỗi tiếc nuối của người hâm mộ.

Dưới thời chủ sở hữu Dejphon Chansiri, CLB trải qua chuỗi ngày bất ổn với các khoản nợ thuế, chậm trả lương và lệnh cấm chuyển nhượng. Những vấn đề kéo dài khiến đội bóng mất phương hướng cả về chuyên môn lẫn tài chính.

Sự xuất hiện của nhóm đầu tư mới được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới cho Sheffield Wednesday. Không chỉ giúp CLB thoát khỏi nguy cơ bị trừ điểm nặng hơn, thương vụ này còn đặt nền móng cho quá trình tái thiết lâu dài, hướng đến sự ổn định và phát triển bền vững.

Sheffield Wednesday rời Championship trong nỗi buồn, nhưng không phải trong tuyệt vọng. Danh dự được giữ lại và quan trọng hơn, một tương lai mới vừa được mở ra sau những tháng ngày tăm tối.