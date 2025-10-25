Đội bét bảng Serie A gây bất ngờ lớn

Trong trận đấu đầy kịch tính tại vòng 8 của Serie A, Pisa đã xuất sắc cầm hòa AC Milan với tỷ số 2-2 ngay trên sân San Siro.

Nỗi thất vọng của Leao.

Rạng sáng 25/10, dù bị dẫn trước sớm, đội khách dưới sự dẫn dắt của cựu cầu thủ Milan, Alberto Gilardino, đã chơi kiên cường và tận dụng tốt cơ hội để giành một điểm quý giá. Cần nhớ rằng trước vòng này, Pisa đang đứng cuối BXH với chỉ 1 điểm sau 7 vòng, còn Milan đang dẫn đầu với 16 điểm.

Chủ nhà AC Milan sớm chiếm ưu thế với bàn mở tỷ số của Leao ở ngay phút 6. Nhưng kể từ đó, đội bóng của HLV Massimiliano Allegri lại có trận đấu đáng quên, đặc biệt ở hiệp hai.

Bước sang hiệp hai, HLV Gilardino thực hiện hai sự thay đổi khi Albiol và Bonfanti rời sân nhường chỗ cho Calabresi và Cuadrado. Pisa khởi đầu mạnh mẽ, liên tục gây sức ép lên hàng thủ Milan. Phút 60, đội khách được hưởng phạt đền sau khi bóng chạm tay De Winter trong vòng cấm. Cuadrado lạnh lùng thực hiện thành công, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Milan ngay lập tức đáp trả, liên tục tạo cơ hội, từ cú đánh đầu của Gabbia đến pha sút xa của Saelemaekers, nhưng đều không thắng được thủ thành Pisa. Phút 86, Pisa bất ngờ vươn lên dẫn trước. Akinsanmiro kiến tạo cho Nzola, người thoát xuống hoàn hảo và đánh bại thủ môn Maignan. Bàn thắng này gây tranh cãi khi Moreo dường như đã phạm lỗi với Gabbia, nhưng trọng tài và VAR đều bỏ qua.

Pisa suýt tạo địa chấn.

Không bỏ cuộc, Milan dồn toàn lực tấn công trong những phút cuối. Phút bù giờ thứ hai, từ một quả phạt góc, Zachary Athekame tung cú sút xa qua rừng chân, đưa bóng chạm cột dọc trước khi đi vào lưới, gỡ hòa 2-2. Ở giây cuối cùng, Saelemaekers suýt mang về chiến thắng cho Milan với pha solo qua ba hậu vệ và dứt điểm chạm cột dọc, nhưng không thể kết liễu trận đấu.

Kết quả hòa đầy cảm xúc 2-2 tại San Siro là minh chứng cho tinh thần chiến đấu của Pisa, nhưng cũng là lời cảnh báo với gã khổng lồ AC Milan khi họ phải chia điểm ngay trên sân nhà. Chỉ giành được một điểm trận này, Milan nguy cơ mất ngôi đầu Serie A khi chỉ hơn Inter và Napoli mỗi đội 2 điểm, nhưng đá nhiều hơn các đối thủ này một trận.