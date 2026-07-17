Độc đáo lễ rước ‘Ông Voi’ ở làng biển

Đình Trà Cổ được xem là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng dân cư nơi đây. Trải qua nhiều biến động của lịch sử, ngôi đình cùng lễ hội truyền thống vẫn được các thế hệ người dân gìn giữ, trao truyền. Đối với người dân Trà Cổ, lễ hội không chỉ là dịp tưởng nhớ Thành hoàng và các bậc tiền nhân mà còn là ngày hội đoàn tụ của làng. Những người đi làm ăn xa thường trở về, cùng gia đình và cộng đồng tham gia các nghi lễ truyền thống.