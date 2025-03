Doanh số trái ngược của tiểu thuyết và sách phi hư cấu trên thị trường

Doanh số bán sách hư cấu tăng trong khi sách phi hư cấu tiếp tục gặp khó khăn, theo báo cáo được GfK Entertainment và NielsenIQ BookData công bố ngày 11/3.

Ảnh: Alamy.

Theo phân tích về 18 vùng lãnh thổ quốc tế, 16 thị trường đã ghi nhận ​​doanh thu từ sách hư cấu tăng đáng kể trong năm 2024, trong đó năm quốc gia ghi nhận mức tăng hai chữ số: Ấn Độ (+30,7%), Mexico (+20,7%), Brazil (+16,4%), Tây Ban Nha (+12,0%) và Bồ Đào Nha (+11,4%).

Báo cáo nêu bật một bức tranh tương phản đối với sách phi hư cấu, khi doanh số chỉ tăng ở sáu khu vực và ở mức thấp hơn nhiều sách hư cấu.

Doanh số các đầu sách dành cho trẻ em và thanh thiếu niên thì phức tạp hơn, tuy nhiên, vẫn đạt được mức tăng ở chín khu vực.

Ảnh: PW.

"Các tiểu thuyết bán chạy và giá liên tục tăng đã bù đắp một phần cho hiệu suất yếu kém của phân khúc sách phi hư cấu", GfK Entertainment và NielsenIQ BookData lưu ý trong báo cáo chung của họ.

Doanh số của thị trường sách nói chung thay đổi đáng kể theo từng khu vực. Tăng trưởng doanh thu chung mạnh nhất được ghi nhận ở các thị trường mới nổi, với Ấn Độ (+27,0%), Mexico (+12,6%) và Brazil (+10,4%). Các nhà bán lẻ Tây Ban Nha ghi nhận ​​mức tăng trưởng đáng kể ở 9,8%, trong khi các thị trường ở Bỉ đi ngang.

Các thị trường lâu đời hơn đang phải đối mặt với nhiều thách thức, với mức giảm doanh thu đáng kể ở New Zealand (-6,6%), Ireland (-5,3%) và Australia (-3,1%). Ngay cả các thị trường lớn của châu Âu cũng có sự suy giảm nhẹ, với Pháp giảm 0,3% và Vương quốc Anh giảm 0,6%.

Báo cáo cũng chỉ ra các phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt là cộng đồng BookTok, là động lực chính thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thể loại lãng mạn và giả tưởng/khoa học viễn tưởng. Các tác giả được hưởng lợi từ hiện tượng này bao gồm Colleen Hoover, người có loạt truyện It Ends with Us đã thu hút được sự chú ý đáng kể trên nền tảng này.

Tiểu thuyết tội phạm và ly kỳ cũng đạt doanh thu tốt trên nhiều vùng lãnh thổ, với loạt truyện The Housemaid của Freida McFadden lọt vào top năm đầu sách hư cấu ở sáu vùng khác nhau, bao gồm Pháp, Bồ Đào Nha và Wallonia.

Ở thể loại phi hư cấu, Atomic Habits của James Clear tiếp tục thành công đáng kinh ngạc khi lọt vào top năm cuốn sách phi hư cấu bán chạy nhất trên 10 vùng lãnh thổ, bất chấp việc đã được xuất bản từ năm 2018. Các thể loại phi hư cấu khác có doanh số tích cực bao gồm sách tôn giáo, sách chính trị và sách thiếu nhi/thanh thiếu niên của những nhân vật nổi tiếng trên YouTube.

Phân tích này dựa trên dữ liệu từ các điểm bán hàng thực tế từ năm 2024 trên nhiều vùng lãnh thổ bao gồm Australia, Bỉ (vùng Flanders/Wallonia), Brazil, Pháp, Ấn Độ, Ireland, Italy, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Nam Phi, Thụy Sĩ (khu vực nói tiếng Đức và Romandy) và Vương quốc Anh.