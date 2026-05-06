Doanh nghiệp Mỹ có thể chỉ cần báo cáo tài chính 2 lần mỗi năm

Thay vì phải báo cáo tài chính hàng quý, các doanh nghiệp Mỹ có thể lựa chọn báo cáo tài chính bán niên nhằm tiết kiệm thời gian và giảm khối lượng công việc phải xử lý.

Theo SEC, các công ty Mỹ có thể lựa chọn công bố báo cáo tài chính 2 lần/năm thay vì hàng quý. Ảnh: Reuters.

Bloomberg cho biết mới đây, theo đề xuất vừa được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) công bố, các công ty Mỹ có thể lựa chọn công bố báo cáo tài chính 2 lần/năm thay vì hàng quý (4 lần/năm), qua đó có thể giảm lượng thông tin mà các doanh nghiệp niêm yết phải công bố cho nhà đầu tư.

SEC đã yêu cầu báo cáo hàng quý trong hơn nửa thế kỷ nhằm tăng cường tính minh bạch. Theo đề xuất mới, nghĩa vụ này có thể được bãi bỏ đối với các công ty niêm yết, dù doanh nghiệp vẫn có thể tự nguyện tiếp tục công bố kết quả kinh doanh và triển vọng mỗi quý.

"Nếu được thông qua, những đề xuất hôm nay có thể mang lại sự linh hoạt hơn về mặt quy định cho doanh nghiệp", Chủ tịch SEC Paul Atkins cho biết trong một tuyên bố.

Ông Atkins nhấn mạnh sẽ thúc đẩy nhanh kế hoạch báo cáo bán niên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi chấm dứt việc báo cáo hàng quý bắt buộc. Thông thường, quá trình ban hành quy định của cơ quan này có thể mất khoảng 18 tháng đến 2 năm.

Theo đề xuất mới, các công ty chọn báo cáo bán niên sẽ nộp một báo cáo bán niên và một báo cáo thường niên mỗi năm tài chính, thay thế cho 3 báo cáo quý và một báo cáo năm như hiện nay. Một quan chức SEC cho biết đề xuất này không ảnh hưởng đến khả năng doanh nghiệp tiếp tục tổ chức họp công bố kết quả kinh doanh và đưa ra dự báo hàng quý.

Chủ tịch SEC nhìn nhận đề xuất này là bước đầu tiên trong nỗ lực nhằm xem xét và định hình lại các quy định hiện hành của SEC đối với công ty niêm yết, liên quan đến nghĩa vụ báo cáo định kỳ và khả năng huy động vốn trên thị trường công khai.

Ông Erik Gerding, đối tác tại Freshfields và cựu lãnh đạo bộ phận Tài chính Doanh nghiệp của SEC, nhận định trong giai đoạn đầu, các doanh nghiệp có vốn hóa trung bình hoặc nhỏ sẽ cảm thấy đề xuất này hấp dẫn.

Những người ủng hộ biện pháp này, bao gồm Nasdaq, cho rằng nó có thể giúp doanh nghiệp niêm yết tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời cho phép ban lãnh đạo tập trung vào kết quả dài hạn thay vì chạy theo mục tiêu tài chính hàng quý.

Ngược lại, các ý kiến phản đối cho rằng việc giảm tần suất báo cáo có thể tạo điều kiện để doanh nghiệp che giấu thông tin xấu và làm gia tăng rủi ro giao dịch nội gián. Theo ông Gerding, một số công ty có thể vẫn muốn duy trì báo cáo hàng quý vì điều này tạo ra nhiều "cửa sổ giao dịch" hơn cho lãnh đạo.

Một số nhà đầu tư cũng tỏ ra dè dặt trước khả năng mất đi nguồn dữ liệu từ doanh nghiệp, đặc biệt khi SEC đang xem xét thu hẹp phạm vi công bố thông tin hiện tại.

Hiệp hội các công ty đầu tư Mỹ (ICI) nhấn mạnh rằng chất lượng thông tin quan trọng hơn tần suất báo cáo. "Điều quan trọng là phải cân bằng giữa việc giảm gánh nặng tuân thủ không cần thiết và duy trì khuôn khổ công bố thông tin chất lượng, bởi đây là nền tảng niềm tin của các nhà đầu tư", ICI cho biết.

Ông Bryan Corbett, Chủ tịch Hiệp hội đại diện cho các quỹ phòng hộ và quỹ đầu tư tư nhân (MFA), cho rằng SEC cần xem xét các thay đổi một cách tổng thể để tránh tạo ra khoảng trống thông tin gây bất lợi cho nhà đầu tư và hiệu quả thị trường.

Trong vòng 60 ngày tới, SEC sẽ lấy ý kiến công chúng về đề xuất báo cáo bán niên này.