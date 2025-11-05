Doanh nghiệp mang 'ánh nắng' đến vùng cao: Câu chuyện từ 247Express

Dù ngành chuyển phát ngày càng cạnh tranh gay gắt, 247Express vẫn kiên định với triết lý phát triển bền vững: Doanh nghiệp mạnh không chỉ nhờ doanh thu, mà phải có trách nhiệm với xã hội.

Sau 20 năm hoạt động, 247Express đã xây dựng mạng lưới hơn 200 bưu cục, phục vụ trên 20.000 khách hàng doanh nghiệp, trở thành một trong những đơn vị tiên phong cung cấp giải pháp vận chuyển cho khối khách hàng doanh nghiệp trên toàn quốc. Cùng với việc liên tục đổi mới công nghệ, tối ưu chuỗi logistics, doanh nghiệp còn kiên trì đầu tư cho các hoạt động cộng đồng.

Một trong những hành trình tiêu biểu là chương trình "Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương", được 247Express khởi xướng từ năm 2024. Sau hơn một năm triển khai, 20 chuyến xe đã lăn bánh đến khắp vùng cao, biên giới - mang theo hàng nghìn phần quà, học bổng và thiết bị học tập đến tay các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm dừng chân mới nhất của hành trình là Trường Tiểu học Quảng Sơn 2 (xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh) - nơi cuộc sống của người dân vẫn gắn liền với những bó củi, cánh rừng và những em học sinh phải đi bộ hàng cây số để đến lớp.

Chương trình hỗ trợ học bổng cho các em học sinh khó khăn.

Ở đây, các em học sinh, dù tuổi còn nhỏ, đã sớm ý thức được giá trị của việc học. Ước mơ của các em không phải là đồ chơi hay những câu chuyện hoàng tử - công chúa, mà là được đi học để thoát khỏi cái nghèo đeo bám bao thế hệ. Nhiều phụ huynh vẫn ngày ngày vào rừng nhặt củi, gùi từng bó xuống chợ để dành dụm tiền trang trải cuộc sống cũng như việc học của các em.

Thấu hiểu những vất vả đó, 247Express đã mang hành trình "Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương" cùng Hoa hậu Bảo Ngọc đã đến đây để giúp đỡ các em học sinh. Được, biết, chương trình đã trao tặng học bổng, đồng phục, máy chiếu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở đây. Không chỉ là những món quà vật chất, đó còn là sự tiếp sức tinh thần, là niềm tin con đường đến trường dù có khó khăn đến đâu vẫn có những ánh nắng được giao đến với tất cả sự yêu thương và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn cho các em học sinh.

Chương trình đến hỗ trợ các em học sinh tại trường tiểu học Quảng Sơn 2.

"Là doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyển phát, chúng tôi luôn tin rằng việc giao nhận không chỉ là hàng hóa, mà còn chuyển đi sự yêu thương, sẻ chia, niềm hy vọng. Mỗi chuyến xe Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương là một lời nhắc để chúng tôi không quên sứ mệnh xã hội bên cạnh mục tiêu kinh doanh", đại diện 247Express chia sẻ.

Hai mươi năm phát triển, 247Express vẫn duy trì giá trị cốt lõi "Kết nối và chia sẻ". Mỗi bưu cục được mở, mỗi dịch vụ được cải tiến đều đi cùng với những hành trình sẻ chia.

247Express sẽ phát triển dài hạn các dự án cộng đồng như Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương.

Giữa núi rừng Quảng Ninh, khi tiếng cười trẻ thơ vang lên bên những món quà nhỏ bé, hành trình "Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương" của 247Express lại một lần nữa chứng minh: Đôi khi, thứ được "chuyển đi" không chỉ là hàng hóa - mà là nắng, là niềm tin và là hy vọng.