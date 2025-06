Doanh nghiệp lên tiếng vì có thương hiệu giống vụ dầu ăn chăn nuôi

Thương hiệu O'Food khẳng định dầu ăn OFood giả đang bị thu giữ không liên quan và hoàn toàn không thuộc sở hữu của doanh nghiệp này.

Người dân tránh hoang mang, nhầm lẫn sản phẩm dầu ăn giữa 2 thương hiệu O'Food và OFood. Ảnh: O'Food Việt Nam.

Mới đây, trên fanpage chính thức của thương hiệu thực phẩm O'Food Việt Nam, doanh nghiệp này đã lên tiếng đính chính sản phẩm "Dầu ăn OFood" của Công ty TNHH Sản xuất và XNK Nhật Minh Food không phải là sản phẩm của thương hiệu O'Food do Công ty TNHH Daesang Việt Nam sản xuất.

Sản phẩm "Dầu ăn OFood" được thương hiệu này nhắc đến là sản phẩm đã bị phát hiện bán ra thị trường với số lượng hàng chục nghìn tấn, dưới danh nghĩa dầu ăn cho người. Tuy nhiên, đây thực chất là dầu thực vật dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi, không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Trong thông tin lên tiếng, Công ty TNHH Daesang Việt Nam khẳng định: "Sản phẩm Dầu đậu nành OFood không liên quan và hoàn toàn không thuộc sở hữu của O'Food, vốn là một trong các thương hiệu chính thức của Daesang tại thị trường Việt Nam".

Bên cạnh đó, phía công ty này khuyến cáo để tránh nhầm lẫn sản phẩm của 2 thương hiệu, người tiêu dùng cần lưu ý một số cách phân biệt.

Cụ thể, thương hiệu chính thức của O'Food có dấu nháy đơn (') trong tên; logo O'Food màu đỏ, chữ đen, xuất hiện trên tất cả sản phẩm chính hãng của O'Food, Daesang Việt Nam. Đồng thời, O'Food nhấn mạnh không sản xuất hay phân phối bất kỳ sản phẩm nào mang tên Dầu ăn OFood hay Dầu đậu nành OFood.

"Daesang Việt Nam cam kết luôn đặt chất lượng, an toàn và minh bạch lên hàng đầu trong mọi sản phẩm đưa đến tay người tiêu dùng", thương hiệu này khẳng định.

Trước đó, tối 24/6, truyền hình VTV đã đăng tải thông tin vụ án sản xuất dầu ăn giả với quy mô lớn, có liên quan đến nhiều doanh nghiệp trên cả nước.

Trong đó, OFood là một nhãn hiệu thực phẩm của Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nhật Minh Food. Dầu ăn OFood được tiêu thụ với số lượng cực lớn ra thị trường mỗi năm.

Lợi dụng danh nghĩa là dầu thực phẩm bổ sung vitamin A để lừa người tiêu dùng, trong khi đó, kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm hoàn toàn không chứa vitamin như công bố và nghiêm trọng hơn đây là loại dầu thực vật không đạt chuẩn an toàn thực phẩm, vốn chỉ dùng để chế biến thức ăn cho vật nuôi.

Đáng chú ý, trong đường dây sản xuất, buôn bán dầu ăn giả này, Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu An Hưng Phước, một trong những đơn vị nhập khẩu dầu thực vật lớn nhất cả nước cũng bị phát hiện tham gia tiêu thụ loại dầu không đạt chuẩn.

Cơ quan chức năng cho biết các đối tượng này đã thu lợi nhuận từ chênh lệch giá bán, vì dầu ăn cho người cao hơn khoảng 17% so với dầu dùng cho vật nuôi. Ngoài ra, các đối tượng còn trốn thuế giá trị gia tăng, bởi dầu ăn cho người phải chịu 8% thuế VAT, còn dầu cho chăn nuôi được miễn thuế hoàn toàn.

Ngoài số sản phẩm đã đến tay người tiêu dùng, cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên đã thu giữ hơn 1.000 tấn dầu nhập lậu. Cơ quan công an cũng đã khởi tố 3 bị can là các đối tượng cầm đầu điều hành đường dây về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và buôn lậu.