Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam sở hữu nhiều bằng sáng chế nhất tại Mỹ

Các thiết bị viễn thông do Viettel phát triển, được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước vào tháng 9/2025. Ảnh: VHT.

Ngày 29/4, Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech - VHT) công bố loạt thành tích nổi bật sau 15 năm xây dựng năng lực công nghệ tự chủ.

VHT hiện đã phát triển hệ sinh thái hơn 120 sản phẩm công nghệ, làm chủ trên 300 công nghệ lõi và sở hữu hơn 300 bằng sở hữu trí tuệ. Đáng chú ý, 30 trong số đó là sáng chế được bảo hộ độc quyền tại Mỹ, thị trường có tiêu chuẩn bảo hộ sở hữu trí tuệ nghiêm ngặt, phản ánh năng lực nghiên cứu và phát triển của đơn vị.

Ở mảng viễn thông dân sự, VHT đã xây dựng hệ sinh thái 5G hoàn chỉnh với 24 dòng sản phẩm, bao phủ toàn bộ các phân lớp mạng từ thiết bị vô tuyến, truyền dẫn đến mạng lõi. Thành tựu này đưa Viettel vào nhóm 6 doanh nghiệp trên toàn cầu có khả năng cung cấp đầy đủ hạ tầng 5G. Hệ thống mạng lõi hiện tại của Viettel sử dụng thiết bị do VHT sản xuất với tỷ lệ từ 60-100% thị phần nội bộ.

Khí tài do Viettel nghiên cứu, phát triển, được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước, tháng 9/2025. Ảnh: Tuấn Anh.

Điểm đáng chú ý là tốc độ thu hẹp khoảng cách công nghệ. Trong giai đoạn nghiên cứu 4G, Viettel từng đi sau thế giới đến 8 năm. Đến kỷ nguyên 5G, lần đầu tiên Việt Nam vươn lên song hành cùng các quốc gia dẫn đầu, với hướng đi đột phá là phát triển trạm phát sóng 5G theo kiến trúc chuẩn mở OpenRAN. VHT cũng tiên phong phát triển các công nghệ trọng điểm quốc gia như chip 5G, thực tế ảo tăng cường, hệ sinh thái IoT, camera AI, và khởi tạo nghiên cứu các công nghệ chiến lược như lượng tử, hạt nhân, robotic.

Về quốc phòng, VHT đã xây dựng hệ sinh thái sản phẩm quân sự gồm hơn 50 chủng loại thuộc 8 lĩnh vực kỹ thuật, bao phủ các môi trường tác chiến trên bộ, trên không, trên biển và trong không gian điện tử theo kiến trúc C5ISR. Đến nay, đơn vị đã cung cấp hàng nghìn sản phẩm cho Bộ Quốc phòng.

Tại lễ kỷ niệm 15 năm Ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu tại buổi lễ tổ chức tại Hà Nội.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho tổng công ty. Ảnh: VHT.

Phát biểu tại sự kiện, Thượng tướng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng kỳ vọng VHT sẽ "vươn lên trở thành doanh nghiệp công nghệ toàn cầu, giữ vững vai trò nòng cốt, chủ lực của Viettel trong xây dựng công nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số quốc gia."

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, cho biết trong giai đoạn tới, VHT sẽ tập trung làm chủ các công nghệ chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng số, đồng thời đẩy mạnh phát triển sản phẩm lưỡng dụng — vừa phục vụ quân sự, vừa có khả năng thương mại hóa trên thị trường quốc tế.

VHT được thành lập từ Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel cách đây 15 năm. Từ một đơn vị nghiên cứu nội địa, đơn vị đã từng bước đưa sản phẩm công nghệ cao Việt Nam ra thị trường quốc tế, trong đó có các hợp đồng cung cấp thiết bị 5G tại Trung Đông và xuất khẩu thiết bị viễn thông sang Ấn Độ.