Lãnh đạo Viettel Post nói về tham vọng Go Global

Viettel Post xác định logistics xuyên biên giới là hướng đi chiến lược trong hành trình “Go Global”, tham vọng đưa Việt Nam thành điểm trung chuyển kết nối Trung Quốc và ASEAN.

Viettel Post hợp tác với FedEx, "gã khổng lồ" chuyển phát nhanh của thế giới. Ảnh: VTP.

Tại lễ ký kết hợp tác với FedEx vừa diễn ra, Tổng giám đốc Viettel Post Phùng Văn Cường nhấn mạnh chiến lược “Go Global” đã được Viettel theo đuổi nhiều năm, trước hết ở lĩnh vực viễn thông với sự hiện diện tại hơn 11 quốc gia trải dài từ châu Á, châu Phi đến Mỹ Latin.

Theo ông, trong bối cảnh nhu cầu mở rộng không gian tăng trưởng ngày càng cấp thiết, không chỉ viễn thông mà logistics, đặc biệt là logistics xuyên biên giới, đang trở thành xu hướng tất yếu. Viettel Post xác định đây là một trong những trụ cột chiến lược trong giai đoạn tới.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng Việt Nam sở hữu lợi thế đặc biệt để trở thành trung tâm kết nối logistics trong khu vực. Với vị trí nằm giữa Trung Quốc và ASEAN, Việt Nam có thể đóng vai trò điểm trung chuyển quan trọng giữa hai thị trường quy mô khoảng 2,2 tỷ dân, tương đương gần 30% dân số toàn cầu.

“Trong khu vực, ngoài đường biển, chỉ có ba quốc gia có đường bộ tiếp giáp Trung Quốc là Việt Nam, Lào và Myanmar. Tuy nhiên, hạn chế về hạ tầng và yếu tố địa chính trị khiến Việt Nam trở thành lựa chọn nổi bật nhất để đảm nhận vai trò kết nối này”, ông Cường nói.

Thực tế, Viettel Post đã từng bước triển khai chiến lược khu vực khi mở rộng hiện diện tại Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan và mới đây là Trung Quốc, với chi nhánh đặt tại Quảng Tây. Doanh nghiệp đặt mục tiêu hình thành hành lang logistics xuyên Á, trước mắt kết nối Trung Quốc - Việt Nam - ASEAN, sau đó mở rộng sang các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Mỹ và châu Âu.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Viettel Post, việc thâm nhập các thị trường phát triển đòi hỏi cách tiếp cận khác, thay vì đầu tư hạ tầng từ đầu với chi phí lớn và rủi ro cao. Đây là lý do doanh nghiệp lựa chọn hợp tác với các tập đoàn logistics toàn cầu.

Trong đó, hợp tác với FedEx được xem là bước đi quan trọng, giúp Viettel Post nhanh chóng tiếp cận mạng lưới hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời nâng cấp năng lực vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Theo thỏa thuận, từ ngày 26/4, Viettel Post sẽ trở thành Đối tác vận hành mạng lưới toàn quốc của FedEx tại Việt Nam, đảm nhiệm các khâu từ thu gom, giao nhận, kho bãi đến thông quan. Hệ thống hợp tác có thể xử lý khoảng 2 triệu đơn hàng mỗi năm, tương đương hơn 26.000 tấn hàng hóa, chủ yếu qua đường hàng không.

“Việc bắt tay với đối tác hàng đầu thế giới không chỉ giúp mở rộng thị trường ngay lập tức, mà còn buộc chúng tôi phải đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu, từ đó nâng cấp toàn bộ hệ thống vận hành”, ông Cường nói.

Hiện FedEx là một trong những tập đoàn chuyển phát nhanh lớn nhất thế giới, trong khi Viettel Group - công ty mẹ của Viettel Post - đã có kinh nghiệm mở rộng ra thị trường quốc tế nhiều năm, tạo nền tảng cho tham vọng “Go Global” ở lĩnh vực logistics.