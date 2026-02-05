Doanh nghiệp buôn xe tải Trung Quốc lãi kỷ lục

Kết năm 2025, CTCP Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam (VIMID) lập kỷ lục kinh doanh với khoản lãi ròng sau thuế đạt 365 tỷ đồng, tăng 437% so với năm liền trước.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu của VIMID đạt 8.050 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2024. Ảnh: VIMID.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025 vừa công bố, CTCP Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam - VIMID (HoSE: VVS) đã ghi nhận doanh thu thuần quý cuối năm ngoái đạt 2.606 tỷ đồng , tăng 115% so với cùng kỳ năm 2024. Nhờ giá vốn cải thiện đáng kể, lợi nhuận gộp của công ty này đã tăng 181%, đạt 234 tỷ đồng , tương đương biên lãi gộp nâng từ 6,9% lên 9%.

VIMID, Tasco lãi cao nhất lịch sử

Trong quý vừa qua, lợi nhuận trước thuế của VIMID cũng tăng đột biến lên 195 tỷ đồng , gấp hơn 15 lần so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp vào kết quả này là đà biến động mạnh về nguồn thu phụ lẫn chi phí. Theo đó, doanh thu tài chính của công ty quý gần nhất đã tăng mạnh 320% lên 66 tỷ đồng , chủ yếu đến từ lãi tiền gửi, trái phiếu tăng mạnh. Mặt khác, chi phí tài chính giảm 31% do công ty tiết giảm phí LC Upas.

Sau khi khấu trừ các loại chi phí, VIMID báo lãi sau thuế 156 tỷ đồng trong quý cuối năm ngoái, tăng hơn 23 lần so với cùng kỳ năm liền trước.

Lợi nhuận trước thuế năm 2025 của VIMID tăng đột biến. Ảnh: VIMID.

Lũy kế cả năm 2025, VIMID đồng loạt thiết lập kỷ lục mới về mức doanh thu và lợi nhuận. Trong đó, doanh thu của công ty đạt 8.050 tỷ đồng , tăng 107% so với năm liền trước, lợi nhuận trước thuế gần 408 tỷ, tăng 362%; còn lợi nhuận sau thuế đạt 365 tỷ đồng , tăng 437%.

Năm 2025, VIMID đặt kế hoạch doanh thu 4.200 tỷ đồng , tăng 8% so với thực hiện năm liền trước và lợi nhuận trước thuế khoảng 90 tỷ đồng , tăng 2%. Như vậy, kết thúc năm, VIMID đạt doanh thu gấp đôi kế hoạch, đồng thời vượt mục tiêu lợi nhuận trước thuế khoảng 353%.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của VIMID đạt trên 5.100 tỷ đồng , tăng 121% so với đầu năm. Nợ phải trả cũng tăng mạnh 127% lên 4.458 tỷ đồng , toàn bộ mức tăng đến từ nợ ngắn hạn.

Cùng ghi nhận kết quả lợi nhuận đột biến năm vừa qua, CTCP Tasco (HNX: HUT) - công ty mẹ của Tasco Auto, nhà phân phối và bán lẻ ôtô lớn nhất Việt Nam với 13,7% thị phần tiêu thụ - cũng ghi nhận kết quả tài chính ấn tượng trong năm 2025.

Cụ thể, năm 2025, Tasco ghi nhận doanh thu gần 37.000 tỷ đồng , tăng hơn 22% so với năm 2024. Đây là mức doanh thu cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp, phần lớn đến từ các hoạt động phân phối và dịch vụ ôtô, lĩnh vực đã trở thành động lực tăng trưởng chính của tập đoàn sau tái cấu trúc.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, doanh thu hoạt động tài chính của Tasco năm 2025 cũng đạt hơn 1.200 tỷ đồng , tăng 38% so với năm trước. Sau khi khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế công ty đạt hơn 623 tỷ đồng , gấp đôi năm trước.

Ngoài việc sở hữu công ty thành viên Tasco Auto - nhà phân phối và bán lẻ ôtô lớn nhất cả trong nước - Tasco còn được biết đến là "trùm" BOT tại Việt Nam. Ảnh: T.L.

Năm 2025, Tasco đặt mục tiêu doanh thu gần 40.000 tỷ đồng , tăng 32% so với năm 2024 và lợi nhuận sau thuế ước tính 571 tỷ đồng , tăng hơn 87%. Đây là mục tiêu doanh thu cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Như vậy, kết thúc năm 2025, dù không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, Tasco vẫn vượt chỉ tiêu lãi sau thuế 9%.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Tasco đạt gần 55.300 tỷ đồng . So với thời điểm trước thương vụ M&A Savico (2023) và DNP Holding (2025), quy mô nguồn vốn của công ty này đã tăng gần 5 lần, trong khi doanh thu gấp khoảng 35 lần.

Nhà phân phối Mercedes-Benz đi xuống

Trái ngược với bức tranh tăng trưởng tích cực của hai nhà phân phối ôtô kể trên, nhà phân phối Mercedes-Benz - CTCP Dịch vụ Ôtô Hàng Xanh - Haxaco (HoSE: HAX) lại ghi nhận kết quả tài chính lao dốc mạnh năm qua.

Theo báo cáo tài chính mới công bố, lũy kế cả năm 2025, Haxaco đã đạt doanh thu thuần gần 4.650 tỷ đồng , giảm 16% so với cùng kỳ năm liền trước; lợi nhuận trước thuế đạt 56 tỷ đồng , giảm mạnh 78%, lợi nhuận sau thuế đạt gần 39 tỷ đồng , giảm 81%.

Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 đặt ra ở mức 260 tỷ đồng , doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 22% mục tiêu.

Theo giải trình của Haxaco, doanh nghiệp ghi nhận sự sụt giảm của lợi nhuận chủ yếu do quy mô doanh thu hợp nhất giảm và biên lợi nhuận chịu áp lực trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường ôtô năm 2025.

Haxaco được thành lập năm 2000, là nhà phân phối chính hãng đầu tiên của Mercedes-Benz tại Việt Nam. Ảnh: HAX.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Haxaco tăng nhẹ 3% so với đầu năm, lên gần 2.500 tỷ đồng . Trong đó, giá trị hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng 121% so với đầu năm, lên hơn 1.457 tỷ đồng , chiếm 59% tổng tài sản. Trong cơ cấu tồn kho, doanh nghiệp phát sinh thêm 542 tỷ đồng hàng hóa là bất động sản.

Tổng nợ phải trả của Haxaco đang ở mức hơn 1.100 tỷ đồng , tăng 21% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 950 tỷ đồng , chiếm 86% tổng nợ.

Dù kết quả kinh doanh không đạt như kỳ vọng, thù lao của Chủ tịch HĐQT Haxaco Đỗ Tiến Dũng năm vừa qua vẫn tăng gần gấp 3 lần năm liền trước, đạt hơn 1 tỷ đồng . Tuy vậy, mức chi trả này vẫn phù hợp với phương án đã được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Trong năm 2026, Haxaco vẫn tiếp tục đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 180- 200 tỷ đồng , tức gấp 4-5 lần năm 2025.