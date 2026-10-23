Doanh nghiệp bột bánh bán cả nghìn đơn mỗi ngày trên sàn thương mại

Bằng cách đánh mạnh vào nhu cầu tiện lợi của người trẻ, lượng đơn online trên sàn TMĐT của thương hiệu bột bánh truyền thống Tài Ký đã tăng gấp 100 lần so với thời kỳ đầu.

Từ một thương hiệu chuyên sản xuất bột bánh lâu đời ở TP.HCM, Tài Ký đã từng bước đổi mới để phù hợp với xu hướng thị trường hiện nay, từ chú trọng công tác R&D cho đến đẩy mạnh kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (TMĐT).

Lượng đơn online tăng gấp 100 lần

Chia sẻ tại sự kiện nằm trong chuỗi Gặp gỡ những thương hiệu trên hành trình 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao (HVNCLC) do Hiệp hội Doanh nghiệp HVNCLC tổ chức, bà Bùi Thị Thúy Loan, Tổng giám đốc CTCP Bột - Thực phẩm Tài Ký, cho biết hiện tại, công ty đang đánh mạnh vào tệp khách hàng trẻ tuổi.

Theo lãnh đạo Tài Ký, người trẻ không chỉ quan tâm đến hương vị mà còn chú ý đến câu chuyện của sản phẩm, màu sắc, thiết kế và trải nghiệm khi sử dụng. Những yếu tố như tính tiện lợi, giá trị dinh dưỡng, thời gian chuẩn bị và cách chế biến cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn.

Một trong những kênh bán hàng dễ tiếp cận với người trẻ, đặc biệt là gen Z, ở thời điểm hiện tại là các sàn thương mại điện tử. Việc đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử đang tạo ra nhiều chuyển biến tích cực về mặt doanh thu cho công ty.

Bà Bùi Thị Thúy Loan, Tổng giám đốc CTCP Bột - Thực phẩm Tài Ký, chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Anh Dương Công Minh, con trai của bà Loan và là người phụ trách chính mảng kinh doanh trực tuyến của Tài Ký, cho biết đã bắt đầu tiếp cận với người trẻ bằng những video clip ngắn có nội dung thu hút. Anh lấy ví dụ tệp khách hàng này thường bị ấn tượng bởi hình ảnh và hiệu ứng bắt mắt ngay trong 3 giây đầu tiên của clip.

Bên cạnh mặt hình ảnh, doanh nghiệp cũng đang nghiên cứu các sản phẩm bột làm bánh thuận tiện, có thể mang theo và sử dụng trong ngày.

Tuy nhiên, những ngày đầu khi bán trên các kênh thương mại điện tử, số đơn hàng mỗi ngày chỉ ở mức hơn chục đơn. Thế nhưng sau 2 năm, lượng đơn hàng mỗi ngày trên kênh này đã tăng lên hơn 1.000 đơn, cùng doanh số đạt trên 100 triệu đồng/ngày.

Đối với các kênh phân phối khác, doanh nghiệp hiện có khoảng 120 nhà phân phối tại 34 tỉnh, thành phố và gần 300 nhân viên kinh doanh trên cả nước. Ngoài ra, sản phẩm cũng đã có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị lớn trong nước.

Doanh nghiệp cũng hướng đến mục tiêu tăng quy mô doanh thu lên khoảng 1.000 tỷ đồng và hướng tới mốc 2.000 tỷ đồng vào năm 2030.

"Các kênh phân phối hiện hữu đã phát triển đến mức khó mở rộng thị phần như trước, trong khi xuất khẩu và B2B được kỳ vọng đóng góp thêm vào mức tăng trưởng chung của công ty", bà Loan nói thêm.

Liên quan đến hoạt động xuất khẩu, bà Loan khẳng định đây sẽ là một trong những trụ cột phát triển quan trọng của công ty trong thời gian tới. Hiện, công ty chủ yếu phục vụ cộng đồng người Việt ở nước ngoài thông qua hoạt động xuất khẩu.

Trong tương lai, bên cạnh việc phát triển bột và các sản phẩm bột bánh Việt Nam, công ty cũng hướng đến phục vụ ngành công nghiệp bánh trên thế giới bằng những sản phẩm mang dấu ấn Việt Nam.

Đại diện doanh nghiệp cho biết một định hướng đang được nghiên cứu là phát triển sản phẩm bánh Việt từ bột, có thể bảo quản đông lạnh để người tiêu dùng trong nước và cộng đồng người Việt ở nước ngoài thuận tiện sử dụng. Tuy nhiên, việc cải tiến để thuận tiện hơn không đồng nghĩa với loại bỏ hoàn toàn đặc trưng của cách làm truyền thống. Những món bánh cần thời gian chuẩn bị và thao tác tỉ mỉ vẫn phải được phát triển theo hướng phù hợp với đặc điểm sản phẩm, thay vì chỉ chạy theo tốc độ.

Đồng thời, Tài Ký dự định phát triển mô hình cửa hàng bánh Việt Nam tại sân bay. Với định hướng này, doanh nghiệp dự kiến triển khai chuỗi cửa hàng bánh tại các sân bay trong nước. Nếu mô hình thành công, Tài Ký sẽ tính đến việc mở rộng ra các sân bay quốc tế ở nước ngoài, qua đó đưa bánh Việt đến gần hơn với du khách.

Cũng tại sự kiện, Nghệ nhân ẩm thực Bùi Thị Sương nhận định các sản phẩm ẩm thực Việt Nam, trong đó có bánh, đang nhận được sự quan tâm tại những thị trường có đông người châu Á sinh sống.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng châu Âu cũng dần chú ý đến bánh Việt, đặc biệt là bánh mì và bánh mì làm từ bột gạo, trong bối cảnh một bộ phận người tiêu dùng có nhu cầu hạn chế gluten. Theo bà Sương, đây là cơ hội để các doanh nghiệp phát triển thêm những sản phẩm bột tiện dụng, đồng thời đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế.

Thế hệ F3 điều hành nhiều công ty con

Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, bà Loan đang từng bước tạo điều kiện để thế hệ F3 trong gia đình tham gia phát triển doanh nghiệp, thông qua việc điều hành một số công ty thành viên.

Theo định hướng của bà Loan, các công ty thành viên có thể phát triển những sản phẩm như bánh tráng, bún và bánh đông lạnh. Trong khi đó, Tài Ký sẽ tập trung vào sứ mệnh cốt lõi là sản xuất bột.

Với người con phụ trách kinh doanh trực tuyến, bà Loan xây dựng lộ trình từng bước tiếp cận các lĩnh vực khác nhau. Sau giai đoạn vận hành kênh bán hàng trực tuyến, người này sẽ tiếp tục tìm hiểu về kinh doanh, logistics, chuỗi cung ứng và hoạt động sản xuất.

Khi giao lại các công việc kinh doanh, bà Loan cho rằng cần phân định vai trò rõ ràng của mỗi người con, qua đó giúp thế hệ kế thừa có không gian tự chủ, đồng thời tự chịu trách nhiệm với hoạt động của đơn vị mình.