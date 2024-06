Doanh nghiệp bị phạt hơn nửa tỷ đồng vì xả nước thải vượt quy chuẩn

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành quyết định số 1572/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Baseafood 1 (số 321 Trần Xuân Độ, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), do ông Huỳnh Minh Tường làm giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật với số tiền 513 triệu đồng.

Lý do, công ty đã có hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 60 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 80 m3/ngày (24 giờ).

Cũng theo quyết định xử phạt, Công ty TNHH Baseafood 1 không bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm.

Nguyên nhân, lượng nước thải phát sinh sau khi xả vào mương nước đã chảy hoà loãng vào sông Dinh. Công ty TNHH Baseafood 1 đã tiến hành nạo vét vệ sinh mương nước tiếp nhận nước thải sau xử lý của công ty, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Công ty TNHH Baseafood 1 chịu trách nhiệm chi trả kinh phí phân tích mẫu môi trường do vi phạm về xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường với số tiền hơn 2,7 triệu đồng, thời gian thực hiện trong 15 ngày.

Công ty TNHH Baseafood 1 là doanh nghiệp lớn ở Bà Rịa- Vũng Tàu và là 1 là một trong 6 đơn vị trực thuộc Công ty CP Chế biến Xuất nhập khẩu Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công ty TNHH Baseafood 1 chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng đông lạnh về hải sản. Trong đó, một số mặt hàng chủ lực là mực ống, mực nang, bạch tuộc (đông lạnh, hấp luộc), cá ngừ, cá tráo... với công suất bình quân khoảng 4.000 tấn/năm.

