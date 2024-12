Trại lợn ở Nam Định phát mùi hôi thối, bí thư huyện ra ‘tối hậu thư’

Liên quan đến bài phản ánh của VietNamNet về việc trang trại chăn nuôi lợn của Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Bách Phượng (Công ty Bách Phượng) có địa chỉ tại thôn Làng Mới, xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, đã phát tán mùi khó chịu khiến người dân ăn không ngon, ngủ không yên, Bí thư Huyện ủy Vụ Bản Trần Minh Hoan cho biết, huyện đã thành lập tổ công tác để kiểm tra, làm rõ.

Hiện tại, huyện đã yêu cầu trang trại ngừng ngay việc tái đàn, đồng thời, khẩn trương xuất bán toàn bộ số lợn hiện có để xử lý triệt để mùi hôi thối phát tán ra môi trường xung quanh.

“Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng, đó là sức khoẻ của người dân phải được đặt lên hàng đầu. Huyện đã chỉ đạo rất rõ, trang trại phải xuất hết lợn, không được nuôi mới. Nếu không chấp hành, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý đến cùng”, ông Hoan nói.

Bí thư Huyện ủy Vụ Bản cho biết thêm, công ty đã bước đầu thực hiện các biện pháp xử lý như mua chế phẩm sinh học để giảm mùi và đang đẩy nhanh việc xuất lợn.

Để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả, Bí thư Huyện ủy Vụ Bản cũng kêu gọi người dân trực tiếp giám sát quá trình thực hiện.

“Tôi đã trực tiếp xuống trang trại để kiểm tra thực tế và cũng đề nghị bà con giám sát việc tôi đã chỉ đạo. Nếu phát hiện công ty không tuân thủ, bà con có thể phản ánh trực tiếp đến tôi để xử lý ngay lập tức”, ông Hoan nhấn mạnh.

Trước đó, theo phản ánh của người dân thôn Làng Mới, từ đầu năm 2023 đến nay, cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mùi hôi thối bốc ra từ trang trại chăn nuôi lợn của Công ty Bách Phượng.

