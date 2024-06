Nghìn hộ dân ở Thanh Hóa khốn khổ vì mùi hôi thối từ trại lợn

Trang trại lợn của Công ty CP đầu tư nông nghiệp Agri-Vina được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2021. Mục tiêu đầu tư để chăn nuôi lợn chất lượng cao, kết hợp trồng rừng sản xuất trên diện tích khoảng 40ha.

Quy mô trang trại gồm: Nhà lợn thịt (32 nhà, diện tích hơn 44.000 m2); nhà lợn con sau cai sữa (7 nhà, diện tích gần 8.000m2); quy mô rừng sản xuất (15ha); công suất trang trại 60.000 lợn thịt/năm.

Dự án được Sở TN&MT ký hợp đồng thuê đất, được UBND huyện Lang Chánh cấp giấy phép xây dựng và được tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép môi trường ngày 10/1/2024.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, đầu năm 2024, Công ty Agri-Vina đã nhập 30.000 con lợn về nuôi. Tuy nhiên, vừa mới đưa vào hoạt động, khu vực trang trại này đã phát tán mùi hôi thối nồng nặc khiến hàng nghìn hộ dân của thị trấn Lang Chánh, xã Tân Phúc và xã Tam Văn bị ảnh hưởng.

Chị Lê Thị Hậu (SN 1982), khu phố Oi, thị trấn Lang Chánh cho biết, trang trại lợn cách nhà chị khoảng 2km. Bắt đầu từ tháng 4/2024 đến nay, ở khu vực trang trại lợn bốc lên mùi hôi thối nồng nặc khiến người dân rất khốn khổ.

“Mùi hôi, thối rất kinh khủng. Chúng tôi lúc nào cũng trong trạng thái đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, rát họng. Ngày nào cũng vậy, mùi hôi bắt đầu xuất hiện từ khoảng 21h hôm trước cho đến khoảng 10h hôm sau. Buổi tối chúng tôi không sao ngủ được”, chị Hậu cho biết.

Ông Lê Văn Khải (SN 1975, khu phố Oi) bức xúc: "Nhà tôi là nhà gỗ, trống huơ trống hoác. Vì thế, trang trại lợn bốc mùi hôi thối, chúng tôi không sao chịu được".

Ông Lê Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Tân Phúc cho biết, sau khi có phản ánh của người dân về việc trang trại lợn phát ra mùi hôi thối, xã đã cùng với huyện và các sở, ban, ngành của tỉnh kiểm tra, làm rõ.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, các ngành chức năng khẳng định, nội dung phản ánh về trang trại bốc mùi hôi, ảnh hưởng tới khu dân cư xung quanh là có cơ sở. Cụ thể, tại khu vực ép tách phân, việc xử lý mùi hôi chưa hiệu quả, nồng độ khí gây hôi thối cao. Mùi hôi sau quạt thông gió chưa xử lý triệt để, dẫn đến phát tán ra xung quanh.

Theo ông Phú, tại biên bản làm việc ngày 5/6, Sở TN&MT yêu cầu phía công ty khắc phục triệt để tình trạng phát tán mùi hôi thối, xuất bán, di chuyển đàn lợn nuôi để tạm dừng việc chăn nuôi, khắc phục các công trình để bảo vệ môi trường. Thời hạn khắc phục là 2 tháng (từ ngày 5/6 đến ngày 5/8).

“Từ khi có văn bản trên, phía công ty vẫn chưa khắc phục, khiến người dân bức xúc”, ông Phú cho biết.

Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Đức Tiến – Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh cho biết, khi phát hiện có mùi hôi thối, chính quyền đã 5 lần vào cuộc yêu cầu công ty khắc phục. Tuy nhiên, việc khắc phục của công ty không có chuyển biến, dẫn đến việc nhân dân không tin tưởng vào lời hứa của doanh nghiệp.

Mới đây phía công ty đã đối thoại với người dân. Công ty xin thêm 2 tháng nữa để xử lý (tức đến tháng 10) nhưng người dân không đồng ý, vì cho rằng công ty không có biện pháp khắc phục. Mùi thối ngày càng nồng nặc hơn.

Theo ông Tiến, người dân yêu cầu công ty phải tuân thủ biên bản làm việc của đoàn kiểm tra liên ngành ngày 5/6. Thống nhất chỉ cho công ty thời hạn 2 tháng phải khắc phục được tình trạng phát tán mùi hôi thối.

“Quan điểm của địa phương là không đánh đổi môi trường. Nếu quá thời hạn, doanh nghiệp không xử lý, khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường nói trên, huyện sẽ báo cáo tỉnh và sẽ đề nghị dừng hoạt động”, ông Tiến chia sẻ.

