Thủy triều đỏ rực rỡ lần đầu xuất hiện ở Phú Quốc

Ngày 13/6, lãnh đạo UBND xã Thổ Châu (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cho biết, tại khu vực bãi Mun, phía Tây Nam đảo Thổ Châu vừa xuất hiện hiện tượng thuỷ triều đỏ.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 12/6, hiện tượng thuỷ triều đỏ được người dân phát hiện và báo cho chính quyền địa phương. Đây cũng là lần đầu tiên mà chính quyền địa phương và người dân ghi nhận được hiện tượng này. Nhiều người tranh thủ chụp, quay clip lưu lại những hình ảnh hiếm gặp.

Đến ngày 13/6, vùng biển nhạt màu hơn và diện tích bị ảnh hưởng cũng thu hẹp.

Thủy triều đỏ - hay còn gọi là tảo nở hoa - nhằm chỉ hiện tượng "bùng nổ" về số lượng của tảo biển trong nước. Việc nở hoa của tảo làm nước biển màu đỏ nhưng đôi khi cũng có màu xanh, màu xám hoặc như màu cám gạo...

