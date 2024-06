Bà Rịa-Vũng Tàu làm rõ nguyên nhân nước thải có hiện tượng ô nhiễm

Chiều 3/6, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các cơ quan chức năng có buổi làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kbec Vina (ấp 4, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) về sự việc phát hiện nước thải từ phía doanh nghiệp xả ra cống thoát nước có hiện tượng ô nhiễm, màu nước và mùi bất thường trong ngày 30-31/5 vừa qua.

Tại buổi làm việc, ông Choi Jung Kwoun, Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kbec Vina thông tin về sự việc ngày 30-31/5 với cơ quan chức năng.

Thời gian vừa qua, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như các cơ quan chức năng địa phương, Công ty đã thiết kế hệ thống xả nước thải 400 m3/ngày, đã và đang triển khai nối tuyến.

Bên cạnh đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kbec Vina đã tiến hành thay thế, bảo trì toàn bộ hệ thống xử lý nước thải và đã chuyển toàn bộ nước thải sau xử lý sang Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường Quý Tiến để xử lý.

Về sự cố ngày 30/5, trong quá trình chuyển nước sang Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường Quý Tiến để xử lý, khớp nối bằng nhựa của đường ống dẫn bị bung ra làm nước chảy ra môi trường.

Ngay sau khi được các cơ quan phát hiện, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kbec Vina đã cho khắc phục gia cố lại đường ống, đồng thời cam kết không để trường hợp này tái diễn.

Trước đó chiều ngày 30/5 tại khu vực này có cơn mưa khá lớn, nước mưa từ dự án đổ dồn về cống thoát nước mưa kéo theo bùn đọng lâu ngày làm nước có màu nâu đục.

Sau khi thấy tình trạng nước mưa ứ đọng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kbec Vina liên hệ phía Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để được mở cửa phai chặn số 6 để thoát bớt nước mưa này.

Lúc 9 giờ 15 phút, bảo vệ của trung tâm đã kiểm tra nước và mở van cho nước chảy qua, do nước ứ đọng lâu ngày và có lượng nước ứ đọng khá lớn nên làm nước chảy ra cảm quan thấy có màu đục, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kbec Vina cam kết sẽ kiểm soát chặt chẽ vấn đề nước mưa, nước mặt, không để tình trạng này tái diễn.

Phía Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kbec Vina sẽ có báo cáo chính thức gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về sự việc vào ngày 5/6 bằng văn bản.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Công Vinh ghi nhận nội dung báo cáo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kbec Vina; bước đầu phía Công ty có thừa nhận trách nhiệm của mình trong sự việc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Công ty sau buổi làm việc hôm nay phải có văn bản chính thức xác định trách nhiệm của mình trong việc khắc phục, không để xảy ra sự cố môi trường tương tự nêu trên.

Phía Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kbec Vina phải cam kết đảm bảo nước thải khu vực nhà máy đấu nối vào hệ thống nước thải chung của khu vực theo quy định.

Ông Nguyễn Công Vinh cũng cho biết hiện nay, các cơ quan chức năng của tỉnh đang củng cố hồ sơ vụ việc nêu trên.

Sau khi có kết quả giám định nguồn nước xả ra môi trường, nếu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kbec Vina vi phạm sẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, theo báo cáo số 4494/STNMT-QLMT của Sở Tài nguyên và Môi trường, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 30/5, Công an thị xã Phú Mỹ phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phú Mỹ, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện tại Điểm thoát nước mưa số 2 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kbec Vina trên tuyến đường D2 thuộc Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên có hiện tượng ô nhiễm, màu nước và mùi bất thường.

Công an thị xã Phú Mỹ đã truy nguồn nước và phát hiện được tại đường thoát nước mưa bên trong khuôn viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kbec Vina (khu vực cạnh trạm điện) có đường ống nhựa màu đen (đường kính 90mm) đang xả nước thải trực tiếp vào đường thoát nước mưa này.

Tiếp tục truy nguồn theo đường ống nhựa màu đen, lực lượng chức năng xác định nguồn gốc phát sinh nước thải có dấu hiệu ô nhiễm là từ Trạm xử lý nước thải của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kbec Vina.

Công an thị xã Phú Mỹ tiến hành khám nghiệm hiện trường và ghi nhận Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kbec Vina đang bơm nước từ Bể chứa nước sau xử lý của Trạm xử lý nước thải ra mương thoát nước mưa của Công ty để xả nước thải ra môi trường.

Sau đó, sáng 31/5 vào lúc 9 giờ, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục phối hợp Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Công an thị xã Phú Mỹ, Ủy ban Nhân dân xã Tóc Tiên, Trung Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật tỉnh giám sát hoạt động tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kbec Vina.

Theo đề nghị phối hợp của Công an thị xã Phú Mỹ, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường phối hợp lấy 4 mẫu nước tại các khu vực.

Công an thị xã Phú Mỹ đã lập biên bản vụ việc, làm việc với những người liên quan, xác minh và củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

