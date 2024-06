Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh sáng nay

Các đại biểu Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh với các nhóm vấn đề:

Việc quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên biển quốc gia;

Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an ninh nguồn nước; giải pháp phòng, chống tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu, suy giảm, ô nhiễm nguồn nước;

Giải pháp nghiên cứu, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng và tài nguyên, khoáng sản quý hiếm.

Báo cáo của Bộ TN&MT gửi tới các đại biểu phục vụ phiên chất vấn, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, việc khai thác, sử dụng tài nguyên biển đã đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững của đất nước.

Giai đoạn 2011-2022, các ngành kinh tế biển đã đóng góp lớn trong phát triển kinh tế cả nước. GDP trung bình của 28 tỉnh, thành phố ven biển chiếm khoảng 50% GDP của cả nước.

Thu nhập bình quân của các địa phương ven biển đạt khoảng 97 triệu đồng năm 2022, cao hơn bình quân cả nước.

“Kinh tế đảo đã có sự chuyển biến căn bản, góp phần hình thành tuyến phòng thủ vững chắc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển, các đảo, quần đảo của Việt Nam”, ông Khánh nêu rõ.

Về hạn hán, xâm nhập mặn, “tư lệnh ngành” Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình hình hạn hán, thiếu nước thời gian qua ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đang có xu thế gia tăng.

Đáng lưu ý, tác động của biến đổi khí hậu kết hợp với khai thác thượng nguồn nên với vùng Đồng bằng sông Cửu Long, xâm nhập mặn đang có xu thế sớm hơn và mạnh hơn so với trước đây.

Trong phần chất vấn lĩnh vực TN&MT, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Cuối phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu kết thúc nhóm vấn đề chất vấn.

Thời gian trả lời chất vấn của ông Đặng Quốc Khánh từ sáng 4/6 đến chiều cùng ngày, sau đó Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn với Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên.

