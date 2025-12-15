Đoàn Văn Hậu mời hội bạn cầu thủ đến biệt thự ăn sinh nhật vợ

Trong ngày sinh nhật bà xã Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu đã mời những người bạn thân trong hội cầu thủ đến chung vui tại căn biệt thự tiền tỷ, tọa lạc ở khu dân cư cao cấp tại Hà Nội.

Doãn Hải My hạnh phúc cùng chồng và con trai nhỏ trong sinh nhật.

Ngày 12/12, Doãn Hải My đón sinh nhật tuổi 24 ấm áp bên chồng, cầu thủ Đoàn Văn Hậu, cùng con trai Lúa. Thay vì bữa tiệc hoành tráng, sinh nhật của nàng WAG được tổ chức ấm cúng tại nhà riêng - là căn biệt thự gia đình mới chuyển về sống hồi tháng 10.

Trong những bức hình Hải My chia sẻ lên story trang cá nhân, cô diện trang phục màu be nhã nhặn, hạnh phúc cùng Văn Hậu và con trai. "Yêu hai người đàn ông của tui lắm", người đẹp Hà thành viết.

Tiệc sinh nhật của nàng WAG còn có sự góp mặt của những cầu thủ thân thiết của Đoàn Văn Hậu tại đội tuyển quốc gia là Nguyễn Văn Toàn và gia đình Hà Đức Chinh. Bên trong biệt thự tiền tỷ mới hoàn thiện của hậu vệ sinh năm 1999, những người bạn vui vẻ trò chuyện, ăn mừng.

Văn Toàn và Hà Đức Chinh tới chung vui trong ngày sinh nhật của Doãn Hải My.

Trước sinh nhật vợ không lâu, vào ngày 9/12, Đoàn Văn Hậu lần đầu chia sẻ những hình ảnh cận cảnh bên trong biệt thự, thuộc khu dân cư cao cấp tại Hà Nội.

"Khi bắt tay vào hoàn thiện tổ ấm, Hậu tự nhận mình khá kỹ tính. Từng màu sắc, vật liệu đều phải lựa chọn kỹ càng làm sao để vừa hiện đại, tiện nghi, vừa ấm cúng mà vẫn có gu riêng", hậu vệ của Công an Hà Nội bày tỏ.

Căn biệt thự cao 4 tầng, có tổng diện tích mặt sàn 142 m2. Văn Hậu cho biết hai vợ chồng đã đi xem rất nhiều loại vật liệu, lựa chọn kỹ càng cho từng phần nội thất trong căn nhà mơ ước.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là cặp đôi có cuộc sống viên mãn, được nhiều người ngưỡng mộ. Hồi tháng 10, cặp đôi đã tổ chức kỷ niệm 2 năm ngày cưới và 5 năm bên nhau với bộ hình được đầu tư lớn. Gia đình 3 người xuất hiện trong khung hình lộng lẫy tại khách sạn hạng sang ở Hà Nội.

Hình ảnh bên trong căn biệt thự của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My.

Trong khi Văn Hậu là hậu vệ tài năng, nổi lên từ giải U23 châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc), bà xã anh là hot girl Hà thành, lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam năm 2020.

Sau hai năm hẹn hò kín tiếng, đến giữa năm 2022, cặp cầu thủ - WAG mới công khai mối quan hệ. Cặp đôi tổ chức hôn lễ tại quê nhà Thái Bình cũ (nay là Hưng Yên) của chú rể vào ngày 11/11/2023.

Sau khi sinh bé Lúa, Hải My nhận nhiều lời khen khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng chuẩn, nhan sắc ngày càng thăng hạng. Trên mạng xã hội, cô chia sẻ nhiều hình ảnh chăm sóc gia đình, đặc biệt hết lòng ủng hộ chồng trong giai đoạn anh gặp chấn thương và khó khăn trong sự nghiệp.