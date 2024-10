Doãn Quốc Đam được chú ý

Những tập phim vừa qua, tâm điểm chú ý đổ dồn về khoảnh khắc đối đầu trực diện giữa Hồng (Doãn Quốc Đam) và Hưng "khẹc" (NSƯT Chí Trung). Số phận chúa đảo sau phát súng đã được giải thích. Song, phim còn khiến người xem thích thú bởi màn hợp tác giữa Hồng và lực lượng cảnh sát hình sự nhằm chống lại Quân "già" (Vĩnh Xương).

Hiện tại, Hồng và nhiều nhân vật đã phần nào bộc lộ mục đích hành động. Trên các nền tảng mạng xã hội, khán giả tranh luận sôi nổi, đồng thời đưa ra các giả thuyết về diễn biến trong các tập tới. Đặt Quân "già" làm mục tiêu, Hồng chính thức bước vào chương khó nhất trong hành trình "độc đạo".

Bằng tài trí, nắm bắt tốt tâm lý đối thủ giúp Hồng dễ dàng tiếp cận chúa đảo Hưng “khẹc” tại nhà riêng. Qua dữ liệu thu thập được từ cậu em Khương "liều" (Duy Hưng), Hồng lên kế hoạch chỉn chu từ kịch bản, thời điểm ra tay tới lối thoát.

Theo kế hoạch, đám đông đứng đầu là K3 tới trước cửa nhà ông Hưng để gây rối, xô xát với đám vệ sĩ để tạo cơ hội cho Hồng. Chứng kiến sự việc trong phòng làm việc, Hưng "khẹc" không tỏ ra bất ngờ khi thấy Hồng cùng khẩu súng chĩa về mình.

Thế nhưng, lực lượng cảnh sát là biến số mà Hồng không lường trước. Nhờ K3, Long cùng nhóm cảnh sát trà trộn vào đám đông. Một mặt, họ thành công tìm ra hầm chứa ma túy của chúa đảo. Mặt khác, Long (Hà Việt Dũng) kịp thời chặn đứng Hồng.

Tại đây, Long lột trần mục đích thật sự của Hồng, song nỗ lực thuyết phục anh hợp tác nhằm đưa Quân "già" ra trước vành móng ngựa. Từ cái gật đầu của Hồng, vở kịch giữa ba người bắt đầu. Mở màn là khoảnh khắc qua đời gây sốc của chúa đảo, đánh lừa cả Tân (Đỗ Duy Nam), con trai ông Hưng.

Nhận tin từ đàn em gửi về, Quân "già" hốt hoảng khi biết Hồng ra tay thành công với Hưng "khẹc". Đây là khoảnh khắc hiếm hoi khán giả được thấy vẻ mặt sợ hãi của ông trùm. Ngay lập tức, ông căn dặn Dũng "kính" (Mạnh Cường) cẩn thận, tuyệt đối không tin Hồng. Lo kiểm soát Hồng chưa xong, Quân "già" còn đau đầu vì vợ mình là bà Ánh (Thu Huyền) nổi cơn ghen vì chồng có người tình.

Như đã hé lộ, người khiến bà Ánh sôi máu không ai khác chính là Diễm (Việt Hoa). Cô vừa là người tình, vừa là gián điệp mà Quân "già" cài vào để theo dõi Hưng "khẹc" trong nhiều năm. Mới đây, khán giả đã được chứng kiến màn chào hỏi lạnh gáy từ bà Ánh dành cho Diễm. Theo đoạn giới thiệu, tuần tới sẽ là cuộc chiến giữa những người phụ nữ tại bản Mây, một mình Diễm sẽ phải đấu với bà Ánh và Tuyết.

Giải cứu bà Mộc chỉ là một chặng trong hành trình "độc đạo" của Hồng. Trở về bản Mây, anh phải tiếp tục cống hiến để gây dựng lòng tin ở Quân "già". Tuy nhiên, việc Hồng hợp tác với lực lượng cảnh sát chỉ để anh khắc phục điểm yếu là an toàn cho gia đình. Hơn hết, muốn tìm ra kẻ sát hại bố ruột năm xưa, Hồng chỉ có thể làm điều đó một cách âm thầm, đơn độc.

Bởi vậy mà trở về bản Mây, anh em Hồng - Khương nhanh chóng cuốn vào mâu thuẫn. Với bản tính ngông nghênh, bốc đồng, Khương biết sự thật sẽ khiến tình huống thêm phức tạp. Song, nội bộ lục đục cũng là điều mà Hồng không mong muốn.

Tại bản Mây còn Dũng "kính", Tuyết, Diễm và công an Phùng, người bị Quân "già" nắm thóp. Đây là đều là những ẩn số mà Hồng khó gửi gắm niềm tin. Tin rằng bố đã mất, thiếu gia Tân "khẹc" đang ráo riết tìm Hồng để trả nợ máu. Chưa kể, Dương "cơ bắp" (NSƯT Hồ Phong) cũng là nhân vật được người xem đón chờ màn tái xuất.

Trên fanpage phim, các nhân vật, tình tiết trong Độc đạo là chủ đề tranh luận sôi nổi. Đa phần khán giả cho rằng phim có sự hấp dẫn, kịch tính song không quá khó để dự đoán diễn biến. Tuy nhiên, một số phân cảnh, nhân vật trong phim chưa khiến người xem hài lòng.

Đơn cử, nhiều người cho rằng phân đoạn lực lượng cảnh sát dễ dàng tìm thấy đường xuống hầm chứa ma túy là thiếu thực tế. Hay nhân vật bà Ánh, vợ ông trùm, bị nhận xét ồn ào, chua ngoa.

Để đánh sập đế chế của Quân "già", vạch trần sự thật năm xưa, Hồng sẽ cần một khoảng thời gian để chuẩn bị và lên kế hoạch. Song hành cùng Hồng là tuyến nhân vật dày đặc, cụ thể là cuộc chiến giữa những người phụ nữ ở bản Mây, âm mưu của Dũng "kính", động thái từ Phùng, Long hay Khương "liều", biến số khó kiểm soát.

