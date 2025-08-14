Đoạn kết buồn của Nhựa Rạng Đông

Từng là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành nhựa trong nước, Rạng Đông Holding đến nay phải nhận quyết định mở thủ tục phá sản do mất khả năng thanh toán.

CTCP Rạng Đông Holding (UpCOM: RDP) cho biết đã nhận quyết định mở thủ tục phá sản từ Tòa án Nhân dân TP.HCM. Quyết định này được đưa ra sau khi Tòa án xem xét đơn yêu cầu từ CTCP Rạng Đông Films - công ty con do Rạng Đông Holding nắm quyền chi phối tới 97,75% vốn điều lệ.

Theo quy định, trong vòng 30 ngày kể từ khi quyết định được công bố, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ, nêu cụ thể tổng số nợ Rạng Đông Holding phải trả, khoản tiền lãi, tiền bồi thường theo hợp đồng, kèm theo chứng cứ chứng minh về các khoản nợ đó.

Trước đó, hồi cuối tháng 1, Rạng Đông Holding đã nhận thông báo từ Tòa án Nhân dân TP.HCM về việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản từ Rạng Đông Films với lý do Rạng Đông Holding mất khả năng thanh toán. Tòa án yêu cầu công ty giải trình nguyên nhân, kê khai tài sản, danh sách chủ nợ và người mắc nợ.

Rạng Đông Holding được thành lập vào giai đoạn 1960-1975 và từng hoạt động với tên UFEOC (Liên hiệp các xí nghiệp cao su Viễn Đông Pháp), sau đó được đổi tên thành UFIPLASTIC. Đến ngày 2/5/2005, công ty được cổ phần hóa, đi vào hoạt động với tên gọi CTCP Nhựa Rạng Đông.

Giai đoạn trước năm 2016, Rạng Đông Holding là doanh nghiệp nhựa hàng đầu trong nước. Tuy nhiên, đến năm 2017, công ty lần đầu thua lỗ và hoạt động trồi sụt những năm sau đó. Đỉnh điểm năm 2023, sau vụ thua kiện Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản) về hợp đồng mua bán cổ phần và phải bồi thường gần 157 tỷ đồng , Rạng Đông Holding lỗ kỷ lục 147 tỷ, lỗ lũy kế 206 tỷ đồng , nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 122 tỷ đồng . Công ty cũng bị đơn vị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục.

Lần gần nhất Rạng Đông Holding công bố thông tin là nửa đầu năm 2024. Thời điểm đó, lợi nhuận công ty tiếp tục báo số âm hơn 64,5 tỷ đồng , lỗ lũy kế 266 tỷ đồng và nợ hàng chục tỷ đồng tiền thuế. Cũng ở giai đoạn đó, hầu hết công ty con của Rạng Đông Holding đã tạm ngừng hoạt động, nhân sự nghỉ việc hàng loạt, báo cáo tài chính bị đình trệ.

Tổng tài sản của Rạng Đông Holding tính đến tháng 6/2024 đạt gần 2.000 tỷ đồng , trong đó tiền mặt chỉ còn 62 tỷ đồng .

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Rạng Đông Holding tính đến cuối quý II/2024 là gần 1.717 tỷ đồng , gấp 6,1 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, chủ yếu là nợ vay ngân hàng từ các ngân hàng và nhiều tổ chức khác.

Năm nay, doanh nghiệp này đã tiến hành triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2 lần nhưng đều bất thành do tỷ lệ cổ đông tham dự rất thấp, chỉ quanh 15% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, đồng thời không lãnh đạo nào xuất hiện. Một trong những lý do được đại diện công ty nêu là "do lần đầu công ty chưa thanh toán tiền gửi thư cho bưu điện, một lần như vậy tốn 55 triệu đồng, nên lần 2 họ không gửi nữa”.