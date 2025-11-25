Đoàn công tác tỉnh Cà Mau đến thăm và làm việc tại PV GAS CA MAU

Ngày 12/11, Công ty Khí Cà Mau (PV GAS CA MAU) đã làm việc, báo cáo với đoàn công tác tỉnh về kết quả sản xuất kinh doanh, kế hoạch năm 2026 và định hướng phát triển giai đoạn tới.

Dẫn đầu đoàn công tác có ông Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Phan Thanh Duy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cùng các lãnh đạo đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Công Thương, lãnh đạo xã Khánh An.

Về phía PV GAS CA MAU có ông Nguyễn Văn Bé Ba, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, cũng như Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng, nhà máy.

Ông Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau dẫn đầu đoàn công tác thăm và làm việc tại PV GAS CA MAU.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Bé Ba, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PV GAS CA MAU cho biết kể từ khi chính thức vận hành vào năm 2007, đơn vị luôn duy trì hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả.

Trải qua gần hai thập kỷ, công ty đã tiếp nhận, xử lý và cung cấp hàng chục tỷ m3 khí khô cho các nhà máy điện và đạm khu vực, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia, đồng thời thúc đẩy sự phát triển công nghiệp và dân sinh tại địa phương.

Tổng số tiền PV GAS CA MAU đã nộp ngân sách Nhà nước từ khi thành lập đến nay vượt hơn 14.000 tỷ đồng , một con số ấn tượng thể hiện vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong việc đóng góp nguồn lực cho ngân sách quốc gia và địa phương tại vùng cực nam Tổ quốc.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, PV GAS CA MAU còn luôn tiên phong trong công tác an sinh xã hội. Với tổng giá trị lũy kế hơn 15 tỷ đồng , công ty đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội ý nghĩa như xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ trường học, trao tặng thiết bị y tế, giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn. Các hoạt động này không chỉ lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc mà còn góp phần củng cố hình ảnh một doanh nghiệp đồng hành, sẻ chia với cộng đồng.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, PV GAS CA MAU định hướng vận hành an toàn, tối ưu hóa hệ thống công trình khí và đảm bảo sẵn sàng cung cấp khí ổn định, đồng thời lồng ghép các tiêu chí ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) vào hoạt động An toàn - Chất lượng - Môi trường.

Trong quản trị nội bộ, PV GAS CA MAU đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và triển khai hệ thống ERP hiện đại; tăng cường nghiên cứu, áp dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng kiến kỹ thuật nhằm tối ưu quy trình, tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Bé Ba, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PV GAS CA MAU báo cáo với đoàn công tác.

Song song đó, công ty đặc biệt chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực. PV GAS CA MAU đang xây dựng hệ thống quản trị nhân sự chuyên nghiệp, tập trung đào tạo, phát triển đội ngũ quản lý và chuyên gia giỏi, đảm bảo 100% cán bộ công nhân viên được huấn luyện đầy đủ theo quy định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu quản trị tiên tiến trong thời kỳ công nghiệp 4.0.

Định hướng phát triển của PV GAS CA MAU trong những năm tới còn thể hiện qua việc mở rộng tìm kiếm và khai thác các nguồn khí mới như Nam Du - U Minh, Khánh Mỹ - Đầm Dơi, Hoa Mai... phối hợp cùng PV GAS và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) để tối ưu hạ tầng sẵn có và phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng.

Công ty cũng đang tập trung triển khai các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng, hướng đến mục tiêu phát triển xanh, bền vững.

Đặc biệt, PV GAS CA MAU đang nghiên cứu và chuẩn bị triển khai hàng loạt dự án có ý nghĩa chiến lược như phương án nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) bằng kho nổi FSRU kết nối đường ống PM3 - Cà Mau, sản xuất thử nghiệm Hydro xanh, phát triển nhiên liệu sinh học từ sinh khối, xây dựng nhà máy thông minh và dây chuyền cấp khí thiên nhiên nén (CNG).

Đây được xem là những bước đi tiên phong, thể hiện tầm nhìn dài hạn và quyết tâm của PV GAS CA MAU trong việc bắt nhịp xu thế phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo theo chỉ đạo của PV GAS.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư tỉnh ủy Hồ Thanh Thủy cho biết sau khi hợp nhất và mở rộng không gian phát triển, tỉnh Cà Mau đang tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội tăng trưởng hai con số. Trong đó, tỉnh luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò đóng góp của ngành năng lượng đối với sự phát triển chung của địa phương và chiến lược năng lượng quốc gia.

Ông Hồ Thanh Thủy mong muốn PV GAS CA MAU tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, tiếp tục đóng góp quan trọng vào an ninh năng lượng và an ninh lương thực quốc gia, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Ông cũng đề nghị công ty và các ngành của tỉnh tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn, cùng tạo động lực phát triển toàn diện và bền vững.

Ông Hồ Thanh Thủy tặng bức ảnh Mũi Cà Mau cho lãnh đạo PV GAS CA MAU.

Với định hướng rõ ràng, chiến lược phát triển bài bản và đội ngũ nhân lực giàu nhiệt huyết, PV GAS CA MAU tiếp tục khẳng định vị thế đơn vị chủ lực trong chuỗi giá trị khí của PV GAS tại khu vực Tây Nam Bộ, góp phần quan trọng vào đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia.

Hơn cả một doanh nghiệp vận hành khí, PV GAS CA MAU đang trở thành hình mẫu về doanh nghiệp hiện đại, tiên phong đổi mới, gắn kết phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, cùng PV GAS hiện thực hóa khát vọng xây dựng ngành công nghiệp khí Việt Nam xanh, hiện đại và bền vững.