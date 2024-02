Độ uy tín của đơn vị xếp hạng Nội Bài là sân bay tốt nhất thế giới

Trang web BusinessFinancing ở Anh không có nhiều kinh nghiệm và dữ liệu để đánh giá, xếp hạng trong lĩnh vực vận tải hàng không.

Sân bay Nội Bài khiến nhiều người bất ngờ khi vượt qua cả sân bay Changi trong bảng xếp hạng sân bay tốt nhất theo BusinessFinancing . Ảnh: Sân bay Nội Bài.

Trang web Business Financing (trụ sở Anh) vừa công bố sân bay Nội Bài đã vượt qua cả những sân bay nổi tiếng nhưng Changi của Singapore để được bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới.

Kết quả xếp hạng này khiến nhiều người bất ngờ và đặt câu hỏi về tính xác thực, độ uy tín của đơn vị xếp hạng.

Nội Bài vượt mặt Changi

Đánh giá này dựa trên hành khách là doanh nhân (không phải hành khách phổ thông) để xếp hạng những sân bay tốt nhất và tệ nhất toàn cầu.

Để đưa ra kết quả chính xác nhất, BusinessFinancing đã đối chiếu toàn bộ đánh giá của khách hàng từ những sân bay quốc tế lớn theo dữ liệu của trang Airlines Quality. Từ đó, tính toán xếp hạng từ người tham gia theo phân khúc là "hành khách đi công tác".

Sân bay Nội Bài đứng ở vị trí đầu tiên với số điểm là 6,8/10, vượt trên nhiều đối thủ cạnh tranh "nặng ký" bao gồm sân bay Changi của Singapore hay sân bay quốc tế Hong Kong (Trung Quốc) và sân bay Hamad ở Qatar.

Sân bay Nội Bài đứng số 1 trong bảng xếp hạng sân bay tốt nhất của Business Financing.

"Sân bay Nội Bài có nhiều cơ sở vật chất đáng kinh ngạc, đặc biệt là tòa nhà nhìn ra bầu trời có đài quan sát và nhiều khu vực dành cho những người đam mê hàng không. Các nhà ga cực kỳ sạch sẽ và nhân viên rất thân thiện. Ngoài ra, còn những lựa chọn ẩm thực tuyệt vời", Business Financing nhận xét.

Kết quả cho thấy, 14/20 sân bay quốc tế tốt nhất dành cho khách doanh nhân là ở châu Á và Trung Đông. Phần còn lại là ở châu Âu.

Ở chiều ngược lại, 20 sân bay bị đánh giá là "tồi tệ nhất" với khách hàng doanh nhân hầu hết lại là những sân bay ở châu Âu. Trong đó, Anh chiếm 6 sân bay với điểm trung bình khoảng 2/10. Sân bay có điểm thấp nhất là Brussels South Charleroi ở Bỉ, chỉ đạt 1,2/10 điểm.

Câu hỏi về độ uy tín

Theo tìm hiểu, Businessfinancing.co.uk là trang thông tin nghiên cứu tài chính doanh nghiệp và cho vay. Trang web có các bài viết như "Top những ngân hàng thương mại tại Anh", "Top ngân hàng thương mại ở Anh cho vay thấu chi"...

Trang web này cho biết họ làm việc với các công ty được FCA ủy quyền và quản lý rồi nhận hoa hồng khi giới thiệu người dùng đến các công ty này.

Như đã nói, BusinessFinancing sử dụng dữ liệu từ trang Airlines Quality thuộc Skytrax. Trên trang này, sân bay Nội Bài nhận được điểm số trung bình là 6/10 từ 111 đánh giá. Trong đó, chỉ có khoảng 10 đánh giá của nhóm khách đi công tác với nhiều ý kiến khen/chê khác nhau.

Các nhận xét của hành khách đi công tác về sân bay Nội Bài trên Airlines Quality.

Gần nhất, khách hàng có tên Derek Baran đánh giá vào năm 2019 rằng Nội Bài là một sân bay nhỏ nhưng được tổ chức khá tốt với điểm số 8/10. Trong khi đó vào năm 2018, một khách hàng có tên D Anderson đến từ Anh cho Nội Bài 2/8 điểm với đánh giá rằng thời gian chờ đợi quá dài, khó lòng chấp nhận.

Như vậy, BusinessFinancing là đơn vị không có nhiều kinh nghiệm và dữ liệu để có được đánh giá chính xác và đầy đủ về các sân bay trên thế giới.

Để tham khảo, Skytrax là đơn vị có những bảng xếp hạng uy tín trong ngành hàng không được thành lập vào năm 1989 ở Anh. Skytrax nghiên cứu các hãng hàng không thương mại, đưa ra các khảo sát đối với những hãng hàng không quốc tế. Từ đó, họ tìm ra các phi hành đoàn, sân bay, hãng hàng không, phòng chờ, suất ăn, bố trí chỗ ngồi... và nhiều yếu tố khác của vận tải hàng không.

Đơn vị này còn vận hành một tạp chí và một diễn đàn hàng không, nơi hành khách có thể chia sẻ cho người khác về cảm giác khi sử dụng dịch vụ của các hãng hàng không nhằm giúp người đi sau cân nhắc và lựa chọn chuẩn hơn tùy theo nhu cầu, sở thích đi lại.

Bên cạnh đó, họ còn đánh giá chuyến bay, kiểm tra chuyến bay, điều tra mức độ hài lòng của hành khách đối với hơn 200 hãng hàng không từ đó phân loại chất lượng dựa trên 2 hệ thống chuyên nghiệp và thống nhất tiêu chuẩn là World Airline và Airport Rating.

Sau đó Skytrax tiến hành trao các giải thưởng sân bay, hãng hàng không và xếp hạng cho các sân bay và hãng bay.

Năm 2023, vị trí sân bay tốt nhất thế giới được trao cho sân bay Changi của Singapore. Đáng chú ý, sân bay quốc tế Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam được Skytrax vinh danh tại giải thưởng thường niên The World's Best Airport of 2023 với 2 hạng mục: Sân bay cải tiến nhất thế giới (hạng 3) và Sân bay khu vực tốt nhất châu Á (hạng 10).