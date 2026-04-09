Cây thuốc quý bổ tim ngừa ung thư, nhiều người lại chỉ trồng làm cảnh

Mạch môn từ lâu đã nổi tiếng vị ngọt đắng nhẹ, tốt cho sức khỏe. Với sự tiến bộ của y học hiện đại, các nhà khoa học đã tìm thấy trong mạch môn nhiều hợp chất quý như saponin, flavonoid và các loại đường khử, giúp kháng viêm và tăng cường sức đề kháng hiệu quả.

Bên cạnh trồng làm cảnh, cây mạch môn cũng được sử dụng như một loại thuốc. Trong đó, bộ phận giá trị nhất của loài cây này chính là rễ hay củ. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe không phải ai cũng biết của mạch môn.

Hỗ trợ điều trị ho và các vấn đề về hô hấp

Lợi ích hàng đầu của mạch môn là khả năng làm dịu niêm mạc đường hô hấp và loãng đờm nhanh chóng. Các hoạt chất trong củ mạch môn giúp ức chế các vi khuẩn gây hại tại vùng họng, từ đó hỗ trợ cắt giảm các cơn ho dai dẳng, ho khan hoặc viêm phế quản mạn tính.

Hỗ trợ ổn định đường huyết

Nhiều nghiên cứu hiện đại đã chỉ ra rằng các polysaccharide trong mạch môn có khả năng hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả. Vị thuốc này giúp cải thiện độ nhạy insulin và giảm các triệu chứng điển hình của bệnh tiểu đường như khát nước dữ dội (tiêu khát) và mệt mỏi kéo dài.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và chống suy tim

Mạch môn có tác dụng tăng cường lực co bóp cơ tim và ổn định nhịp tim, giúp hệ tuần hoàn hoạt động bền bỉ hơn. Các hợp chất flavonoid trong củ giúp làm giãn mạch máu, cải thiện lưu lượng máu đến tim và ngăn ngừa nguy cơ hình thành cục máu đông. Đối với người cao tuổi, mạch môn là "trợ thủ" đắc lực trong việc phòng ngừa các chứng đau thắt ngực và suy giảm chức năng tim.

Giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ

Mạch môn có tác dụng "an thần", giúp làm dịu hệ thần kinh và giảm bớt tình trạng bồn chồn, lo âu. Những người thường xuyên bị mất ngủ, ngủ không sâu giấc hoặc hay gặp ác mộng do tâm hỏa vượng sẽ cảm thấy tinh thần thư thái hơn sau khi sử dụng loại thảo dược này. Một tách trà mạch môn ấm vào buổi tối có thể giúp bạn đi vào giấc ngủ tự nhiên và sâu hơn.

Kháng khuẩn và tăng cường hệ miễn dịch

Saponin steroid có trong mạch môn đóng vai trò như một chất kháng viêm tự nhiên, giúp cơ thể chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn và virus. Ngoài ra, nó còn kích thích hệ thống miễn dịch sản sinh các tế bào bảo vệ, giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn sau khi ốm dậy. Việc bổ sung mạch môn đúng cách giúp tạo ra một "hàng rào" bảo vệ sức khỏe vững chắc trước các tác động từ môi trường.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Mạch môn được cho là có chứa ophiopogonin B, ophiopogonin D,… có tiềm năng trong hỗ trợ phòng ngừa ung thư. Ngoài ra, trong rễ mạch môn còn chứa ruscogenin, đây là một dạng saponin được ghi nhận trên mô hình tế bào và động vật là có khả năng kìm hãm sự phát triển của tế bào gây ung thư.

Dù là loại thảo dược lành tính, việc sử dụng mạch môn vẫn cần sự cẩn trọng để đảm bảo an toàn, Luôn tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia để có liều lượng phù hợp với thể trạng cá nhân.